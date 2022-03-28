三月消費者信心指數續降 升息及戰事影響這項降最多

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布三月消費者信心指數(CCI)總數72.24點，較上月下降0.95點，六大指標三升三降，下降最多的是「投資股市時機」，調查指數45.9點，較上月大降3.8點。可見面對俄烏大戰及通膨壓力，影響民眾對股市前景看法。台經中心主任吳大任認為，民眾對股市、購買耐久財貨及房地產信心都顯著下降，主要來自升息影響，因此對未來看法充滿不確定性。

近來除了疫情之外，國際出現俄烏戰事，加劇通膨危機，三月消費者信心指數(CCI)總數持續下滑為72.24點。六項分項指標中，三項指標上升，分別是物價水準、家庭經濟狀況、就業機會 ，三項指標下降，分別是國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本次調查為45.9點，較上月下降3.8點。下降幅度第二是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果122.4點，較上月下降3.4點。下降幅度最少是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果89.5點，與上月下降0.5點。

隨著失業率趨緩，此次調查上升幅度最多的是「未來半年國內就業機會」，調查結果66.75點，較上月上升1.45點。上升幅度第二的是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果78.35點，較上月上升0.45點。上升幅度最少的是「未來半年國內物價水準」，調查結果30.55點，較上月上升0.1點。

對於本月民眾物價信心未再下跌，台經中心主任吳大任表示，主要是物價水準信心分數已經很低，跌無可跌，因此分數與上月未顯著變動，但是若觀察民眾對未來半年物價預期，預估物價會再上漲比例仍很高。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查119.35點，與上月的調查結果相較下降3.5 點。