獨／政府力挺風電 興達海基30億資金到位

政府挺風電，興達海基30億元資金到位。行政院國發基金首度投資中鋼子公司興達海基，注資額度達12.5億元，持股達38%，風電國家隊規模擴大，下一步將把技術輸出國際、打世界盃。

業內人士說，離岸風電國家隊擴大，將出現二大正向發展。對內，相關政策制定與落實更接地氣更有效率；對外，與外商的談判音量擴大，彼此合作更緊密、互利共榮。後續，對中鋼集團相關事業體，將有更直接的利基可期。

興達海基公司原資本額34億元，為中鋼百分百轉投資企業，去年經過減資後，再規劃增資，本次增資股以每股12.5元溢價發行，實際募得資金30億元。其中，行政院國發基金與中鋼各出資12.5億元，中鋼構及中機公司則各注資2.5億元。

產業人士表示，興達海基原本是中鋼百分百子公司，國發基金首度進駐持股占比就上達38%，未來，在政府政策與資金的大力支持下，將可望大展身手。

據悉，此案雖然是中鋼的案子，但國發基金審議也不改嚴謹作風，也獲所有審議委員一致通過，業內人士說，「歷年來認同度如此高的案子屈指可數」，更突顯興達海基的發展潛力。

中鋼董事長翁朝棟說，國發基金投資興達海基令人振奮，全案是由企劃副總黃百堅親自率團簡報，並順利獲得支持。

中鋼透露，全案獲得政府資金支持，是興達自行提案並獲肯定，而非行政院或經濟部的指示或要求，如今有了國發基金加持，相信「可以增加一甲子功力」。

興達海基指出，結合中鋼構、中機、台船等數十家土本優質企業，創台灣先例，已成功產製六座水下基礎建設，並落實本土產業鏈生根，過程中雖然相當艱辛，但團隊堅持腳踏實地、不浮誇，一定要將任務完成，為打造台灣的離岸風電樹立里程碑。

中鋼為開發風場成立中能發電，由中鋼持股51%，49%為哥本哈根基礎建設基金，中能風場總投資額度達500億至550億元，去年底完成融資，相關供應鏈、承包商已於今年陸續開工，預計2024年併網商轉，估計年發電量達11億度。