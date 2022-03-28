台中建築業響應能源再生 推案規劃節能設備有一套

節能減碳為全球公民目標，不少建築業者也將節能、綠能及能源再生等理念規劃在建案社區中，友善環境更與時代趨勢接軌，如陸府、國聚、麗晨等品牌建商都在建築物綠能設備上多有著墨。

去年中部建築工地的地下水，成為抗旱英雄的成功案例，台中市政府日前通過《台中市建築物施工管制辦法》修法，率各縣市之先，要求有抽取地下水的建築工地，需於工地圍籬上設置水資源再利用裝置供民眾24小時取水。

同時配合水利局設置的淨水設備、自來水公司設置快濾桶與自來水幹管連結供水，以及協助工業區水車至工地取水，有效利用水資源。

此外，根據《台中市發展低碳城市自治條例》，具備一定規模以上新建建築物，應規劃智慧建築設計與再生能源。

其中，針對私有建築，如位在住宅區內、30層樓以上，或高度100公尺以上建築物；以及位於商業區內、20層樓以上或高度70公尺以上建築物，應設置再生能源發電量大於總設備容量萬分之十，或太陽能光電板面積大於屋頂突出物水平投影面積二分之一。

以陸府建設大樓社區為例，「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」都設有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電公司，「原森」平均每月可回饋4,000元電費、「植森」每月可回饋5,500元電費，一個社區一年約可回饋4.8萬至6.6萬元電費。

此外，大樓社區全面配置LED燈具，地下停車空間的穿透式天井，可增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

以友善環境、友善住宅為職志的國聚建設，著眼於低碳城市的未來趨勢，也發現到與生活息息相關的車用動力正面臨轉型過渡期，電動車時代是不可避免的正在進行式，國聚超前布署，預先在每戶車位配置預留車用充電線路，讓住戶購車、換車有更多彈性選擇。

值得一提的是，財經媒體去年曾針對全台六都永續城市發展作綜合評比，在環境保護類的綠能載具指標中，台中市電動車輛成長率以39.31%高居六都第一，電動車普及率領先全國。

另外，麗晨建設位在台中西區的「丰二三」總部辦公大樓，榮獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級白金級認證，建築物使用環保回收建材比例高達23.7%，在節能設備採用兩段式沖水馬桶、低水量小便斗、感應式水龍頭，提升衛生用水使用效率。