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車輛中心2022年度課程出爐 帶你彎道超車一路領先

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
車輛中心2022年度課程出爐。圖/車輛研究測試中心提供
車輛中心2022年度課程出爐。圖/車輛研究測試中心提供

近年隨著電動車自駕車議題大夯，以及車輛電子市場的巨幅成長，業界對於車輛先進技術相關新知的需求越來越強。不管是企業或個人，面對高速競爭的環境，車輛產業人員對自我突破的渴求強烈增長。廣獲業界肯定的車輛中心教育訓練已於近期推出2022年專業課程總表，今年課程更聚焦於自駕車、智慧聯網、電動車等車輛產業熱門議題，由專業講師傳授最紮實的實務經驗，歡迎有興趣者踴躍報名，給自己一個彎道超車的機會，一路領先。

財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心，ARTC），在經濟部技術處科技專案的支持下，已累計超過30年的車輛研測專業經驗，每年舉辦近50場課程及研討會，培育超過2,000人次，課程內容廣受好評。今年鎖定自駕車、智慧聯網、電動車等關鍵議題，結合車輛中心研發與測試能量，透過實務案例講解，匯聚成更符合業界需求的學習議題，讓產業掌握轉型的契機，超前部署並加速升級。

車輛中心透過與台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)及台灣區車輛工業同業公會(TTVMA)共同合作開辦課程，自4月起，每月開辦3-5堂課程，包含自駕車、電池技術、車聯網、電磁相容EMC、車輛電子可靠度等。此外，今年度的經濟部工業局智慧電子人才應用發展推動計畫課程，也即將於5-8月舉辦，此課程最高可享政府7成學費補助，惟每班上限20人，請把握機會提早報名，別與優質課程擦身而過。

車輛中心科研成果豐碩，將近年研發成果及驗證能量透過系統性的學習課程，分享給產業先進，歡迎有興趣者共襄盛舉，為自我的專業職涯鍍金，更多課程資訊請上網搜尋「車輛中心教育訓練」或電洽04-7811-222分機2330企劃推廣處何小姐以了解更多課程訊息。

自駕車 電動車

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