我三企業遭點名未撤出俄 吳政忠：應與國際制裁一致

俄烏戰爭持續，我國華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）等三企業遭國際點名還在俄羅斯營運，科技部長吳政忠今（28）日在立法院教育及文化委員會表示，他個人認為，民間企業亦應遵循國際間民主國家制裁行動。

立法院教育及文化委員會今日上午邀請吳政忠進行科技部業務報告並詢答，民進黨籍立委張廖萬堅質詢對上述三企業遭國際點名還在俄羅斯營運的看法時，吳政忠作上述表示。他並說，這三家企業都不在科學園區內。

張廖萬堅說，我民間企業仍未制裁俄羅斯，會不會影響台灣形象？是不是撤出遭遇困難？他希望政府包括科技部、經濟部、外交部要加強與民間企業聯繫，看看民間企業是不是需要幫忙。吳政忠坦言，科技部未與上述三家企業聯繫，他允諾將會來主動聯繫。

張廖萬堅質詢，科技部在2015年與俄羅斯科學基金會簽署科學合作協議，目前執行合計畫多達50件，現在俄烏戰爭持續，要不要停止？

吳政忠表示，目前台俄科學合作計畫暫時無停止。但未來會依照行政院政策、國際民主國家行動一致。他表示，台俄科學合作主要為基礎科學、工程項目。