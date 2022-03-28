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肥料大漲帶動糧食價格 農業商機基金正夯

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
北美肥料價格指數
北美肥料價格指數

化肥價格飆升，可能讓投資市場上演冰火五重天，若影響全球糧食供需，可能壓抑經濟及股市動能，但全球農業基金逆勢受惠，化肥及農產品供應不足，使得供應鏈的投資價值提高；法人表示，目前在北半球夏季農作物播種的季節前夕，正是適合留意介入農業基金的時機。

因生產成本推動及疫情後需求增加，俄烏戰爭前夕，全球化肥價格已經大幅上漲，攀上近十年新高，俄羅斯禁運化肥原料後，加劇化肥供給緊張，加上烏克蘭是全球小麥與玉米的重要生產大國，現有三成的耕地淪為戰場，使得化肥市場因價格飆漲及戰爭衝擊而有醞釀完美風暴之勢，隨時可能引爆。

元大投信表示，俄羅斯是主要農作物的化肥供應大國，根據彭博綠色市場統計(BloombergGreen Markets)，俄羅斯2021年出口化肥的數量占全球總量高達五分之一，隨著俄烏戰爭進一步推高天然氣成本，能源價格飆漲影響歐洲化肥廠大幅減產。

今年初的化肥價格曾短暫下跌，許多農民押注價格持續回落，因此沒有積極購買，這影響化肥價格逐步走高，而現在的戰爭因素，使化肥供應雪上加霜，價格續呈上漲態勢，很可能對全球供需造成顯著衝擊。

元大全球農業商機基金研究團隊表示，2021年起，全球化肥價格便有逐步走高趨勢，北美的化肥價格指數頻創新高，時值新年度播種時節，化肥價格飆升推高作物的耕作成本，化肥價格及供應鏈成本都呈現上漲，農民無力轉嫁可能被迫減產，未來全球糧食供給恐趨向不穩定。

元大全球農業商機基金研究團隊表示，全球約50個國家和地區，當中超過30％的小麥供應都依賴俄羅斯和烏克蘭，而雙方衝突的局勢可能導致糧食減產，加上巴西與美國德州農民可能因為肥料供應不足，減少使用量，影響收成，一場糧食的危機正在無聲中醞釀。

元大全球農業商機基金研究團隊說，化肥價格強勢大漲，主要來自原料及運輸成本增加，還有鉀肥出口的不確定性共同造成，地緣政治衝突加劇供需失衡，全球兩大化肥生產商近期也預測，肥料價格還會上漲。隨著市場對化肥及農作物的擔憂增加，預期推動資金流入農業商機基金等投資標的，亦可作為傳統股票搭配債券投資的平衡風險項目，降低投資震盪風險。

俄羅斯 農業

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