青年勞工的夢幻職業？男首選工程師、女最愛社群小編

想擺脫青貧與過勞，青年勞工心目中的夢幻職業是什麼？根據yes123求職網今（28）日公布的「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」發現，男性青年勞工的夢幻職業首選是「科技工程師」，女性青年勞工心目中的夢幻職業第一名則是「社群小編」。

yes123求職網指出，在可複選情況下，男性青年勞工的「夢幻職業」，前五名依序是：「科技工程師」(30.7%)、「電競選手」(29%)、「網紅」(27.2%)，以及「銀行家」(25.5%)、「社群小編」(23.8%)。

至於男性「夢幻職業」第六到第十名部份，又分別為：「主廚」(22%)、「作家」(20.3%)、「演藝人員」(18.4%)，以及「機師」(17%)、「老師(高中以下)」(16.1%)。

而在「女性青年勞工」之中，「夢幻職業」，前五名依序為：「社群小編」(30.1%)、「網紅」(28.3%)、「烘焙師傅」(26.3%)，以及「空服員」(23.1%)、「作家」(22.1%)。

至於女性「夢幻職業」第六到第十名部份，又分別是：「演藝人員」(20.1%)、「模特兒」(18.3%)、「銀行家」(16.7%)，以及「音樂家」(15.2%)、「藝術家」(14.5%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，對於政府來說，想要降低青年失業率，解決低薪問題，要推動產業升級，往高附加價值方向轉型，以及打造投資環境，特別趁著「後疫情時代」，全球供應鏈正值調整期，若能吸引外資來台設廠、設據點，或者讓台商願意「鮭魚返鄉」，藉以提高從業人員薪資，並出現擴編需求。

楊宗斌進一步表示，積極輔導青年失業者就業，像是提供職業訓練，習得一技之長，縮短「學用落差」，同時也解決部分行業的缺工問題。在國內提供友善職場環境，年輕人才出走海外的意願自然降低，畢竟在「少子化、高齡化」趨勢下，勞動力缺口隱憂浮現，假如有更多新世代接棒，國家競爭力自然能夠維持下去。

上述「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」，是由yes123求職網於2022年3月9日到3月23日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲（含）以下，已畢、退伍（免役）會員，有效問卷共1,292份，其中男性佔635份，女性佔657份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。