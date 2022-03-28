青貧族問題持續惡化 39歲以下青年勞工逾二成是零存族

「青貧族」問題持續惡化！根據yes123求職網今（28）日公布的「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」顯示，39歲（含）以下勞工的每月財務狀況，有36.3%面臨財務赤字情形，不僅比例高於去年的34.8%，以及前年的33.8%，與大前年的32.2%，呈現連續四年惡化困境外，「零存族」比率20.3%也破紀錄創新高。

「雪上加霜」的還有這件事，調查更顯示，合計有六成五的青年勞工透露，目前自己「有負債」，同時在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(47.1%)、「一般信用貸款」(39.6%)、「卡債」(33%)、「車貸」(20.8%)，以及「替家人親友背債」(20%)、「房貸」(17.9%)、「創業失敗」(13.2%)、「投資失利」(10.5%)。

再回顧出社會後，在從事過的工作當中，仍有52.1%透露，「曾經領過」兩萬二（含）以下的月薪。而且比起剛進職場時的第一份工作，目前薪水的變化依序為：54.6%是「增加的」；29.3%「持平」；16.1%是「減少的」。若薪水算是「增加的」，平均則多出9,548元：假設以三十歲當基準、出社會八年換算，每年月薪約緩步成長一千塊出頭。

另，值得注意的是，台灣青年勞工恐過勞，yes123求職網調查發現，青年勞工平均「實際日工時」為9.5小時；其中在「十小時（含）以上」的，共佔了43.7%，難怪衡量目前的上班時數，更有高達四分之三的人坦言，因此「會擔心」自己過勞。這也難怪在「家庭與事業」兩者之間，雖有41.7%認為，目前處於「平衡」狀態；但超過半數，仍有58.3%坦言，現階段處於「失衡」狀態。

解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，去年突發的本土疫情變數，又惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅；同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。

楊宗斌指出，雖然今年基本工資「六連升」，已調高到25,250元，但之前青年勞工曾飽受「22K低薪魔咒」影響，以及打零工維生的「非典型就業」模式崛起；另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字，想要保持「有感」增加的速度，恐怕存在著一定難度。

因此楊宗斌建議，青年勞工務必提前做好財務規劃，像是有正確的理財概念，應該是「收入先減去儲蓄、投資，才是等於開銷、支出」，並透過「複利效果」，逐漸累積小小財富，才有能力去爭取其他圓夢的機會。

上述「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」，是由yes123求職網於2022年3月9日到3月23日，以網路問卷進行抽樣，調查39歲（含）以下，已畢、退伍（免役）會員，有效問卷共1,292份，其中男性佔635份，女性佔657份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。