傳明年基本工資調幅5%起跳 許銘春回應了

萬物齊漲，通膨壓力快炸開，勞動部31日將召開今年第1季基本工資工作小組會議，討論明年基本工資調幅。外傳由於國內物價漲勢壓不住，調幅預估可能從5%起跳。對此，勞動部長許銘春今（28）日表示，基本工資審議委員會是合議制，屆時委員會將就相關經濟數據、社會情勢等等意見進行溝通。關於調幅，勞動部尊重委員意見。

立法院衛環委員會今邀請勞動部長許銘春就「因應近期重大職業災害事件111年度勞動檢查規劃」進行專案被告，並備質詢。

許銘春在會前接受媒體聯訪時指出，有關基本工資調幅問題，第3季才會做討論，屆時基本工資審議委員會將就相關經濟數據、社會情勢等等做意見溝通，勞動部尊重委員意見，且審議委員會是合議制，有關基本工資調幅勞動部會尊重所有委員合議結果。

面對來勢洶洶的通膨，外界多認為今年基本工資一定調漲，且依目前經濟指標、再參考過去勞動部在基本工資審議會所提出公式，明年基本工資漲幅估從5%起跳，也就是基本工資月薪將超過26,000元、時薪也有機會突破175元。

不過，關於5%的調幅，許銘春並未正面回應，但可以預料的是，31日即將召開的今年第1季基本工資工作小組會議，將聚焦物價和通膨議題。

台經院院長張建一日前示警，高物價問題「現在有點麻煩」，若3月消費者物價指數（CPI）年增率飆升到3%不要意外，他並預估低物價時代已回不去了，大家要有心理準備。

且隨著俄烏開戰，國際農工原料及油價走高，加以外食、蔬菜價格續漲，2月消費者物價指數（CPI）年增率2.36%，連七月超過2%，顯見通膨壓力持續升高。