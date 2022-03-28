藥華藥：AOP又濫訴天價1890億元 不要勒索台灣投資人

藥華藥（6446）與歐洲公司AOP的商業仲裁戰火再起。藥華藥27日晚間公告，該公司於3月26日經委任律師通知，針對AOP違約，而由藥華藥向國際商會（ICC）提請仲裁請求賠償案，AOP已於3月25日提出答辨狀、並提出反請求（Statement of Defence and Counterclaim），反請求總金額約60億歐元（新台幣1,890億元）。

對於AOP提出的鉅額反請求，藥華藥執行長林國鐘強調，AOP求償的天價金額，約當為台灣上市上櫃生技產業九年加起來的淨利總額、或一整年的總營業額，其合理與否、公道自在人心，但「不要勒索台灣的投資人」。

藥華藥公告指出，因AOP違反與公司簽訂之相關授權合約，導致藥華藥自創生物新藥P1101申請美國藥證受到嚴重拖延，以及在AOP授權地區遲延臨床試驗及申請藥證，受有損失。藥華藥依董事會2020年11月13日決議，分別於2020年11月18日及同年12月22日以AOP違約，向國際商會（ICC）提請仲裁請求賠償，請求AOP賠償約20餘億歐元。

藥華藥的委任律師於3月26日告知，AOP於3月25日除了向ICC提出答辯之外，也依下列事項向藥華藥提起反請求：一，主張藥華藥違反原授權合約而產生之損失；二，主張藥華藥非法使用AOP臨床試驗數據；三，主張藥華藥應支付AOP服務費及其所溢付之產品費用。AOP向ICC提出的反請求總金額約60億歐元。

藥華藥委任律師則強調，尚未收到AOP繳交裁判費的證明，目前反請求部份尚屬不合法，將依仲裁流程於既定時程內向ICC提出答辨。

藥華藥強調，瑞士、奧地利、德國、美國均已判決：藥華藥免賠AOP 1.42億歐元，並撤銷專利移轉的限制，案件全數終審定讞。這次AOP不但又藉機再提反請求，用部分舊事證來提出新要求，而且求償金額是上次的42倍，意圖用漫長的國際法律戰來困住公司新藥發展。

此外，由於AOP以自行認定之價格強加要求藥華藥接受並以拒付貨款做為手段，故雙方今年開始已經議定「現金交易」，公司收到AOP的貨款之後，才會出貨，兼具保障相關病人的人道立場與股東權益。