油價再降 中油：汽、柴油各調降0.3元

台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.1元。

台灣中油表示，本週油價受歐盟擬對俄國實施石油禁令、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯煉油廠等因素影響，導致油價大漲。

台灣中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲9.48美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.042元，國內油價依公式計算漲幅為7.29%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.0元及5.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.3元及4.7元。

台灣中油表示，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.0元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.3元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.3元。