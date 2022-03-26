智慧城市展今閉幕 淨零碳排將成來年主軸
2022智慧城市展今天閉幕，主辦單位台北市電腦公會表示，今年首次以台北、高雄雙主場模式進行，總計有450家廠商、1500個攤位，兩地有逾10萬名專業人士觀展，然受疫情影響，比原先預期的12萬參觀人次減少16%。在全球淨零碳排的大趨勢下，淨零城市將成為未來政策主軸，並期許明年智慧城市展增加此類型的展出內容。
今年的智慧城市展，主辦單位申請了近年來首次的國際會展「專案泡泡」入境，計有10個國家地區，30位海外城市首長或代表來台參與。
台北市電腦公會指出，雖然這次來台的國際貴賓中，有3位檢測確診，主辦單位隨即協助確診者就醫，並安排其他貴賓於二日內離境，過程曲折，也感謝國發會與外交部協助善後，以及台北市政府對於防疫措施的指導與協助。
台北市電腦公會表示，企業碳中和與淨零城市是今年展會中的發燒議題；國發會主任委員龔明鑫出席開幕典禮時表示，城市將在未來淨零排放趨勢中，扮演舉足輕重的角色，政府也將積極以會展模式，引領城市展開淨零路徑規畫。
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