快訊

蔡閨登大港開唱 台上突驚吐「吸過毒才變秀逗」

昔日頁岩油泡沫後遺症 專家指如今幫普亭大忙

智慧城市展今閉幕 淨零碳排將成來年主軸

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
碳中和議題在今年智慧城市展中廣受矚目。圖／台北市電腦公會提供
碳中和議題在今年智慧城市展中廣受矚目。圖／台北市電腦公會提供

2022智慧城市展今天閉幕，主辦單位台北市電腦公會表示，今年首次以台北、高雄雙主場模式進行，總計有450家廠商、1500個攤位，兩地有逾10萬名專業人士觀展，然受疫情影響，比原先預期的12萬參觀人次減少16%。在全球淨零碳排的大趨勢下，淨零城市將成為未來政策主軸，並期許明年智慧城市展增加此類型的展出內容。

今年的智慧城市展，主辦單位申請了近年來首次的國際會展「專案泡泡」入境，計有10個國家地區，30位海外城市首長或代表來台參與。

台北市電腦公會指出，雖然這次來台的國際貴賓中，有3位檢測確診，主辦單位隨即協助確診者就醫，並安排其他貴賓於二日內離境，過程曲折，也感謝國發會與外交部協助善後，以及台北市政府對於防疫措施的指導與協助。

台北市電腦公會表示，企業碳中和與淨零城市是今年展會中的發燒議題；國發會主任委員龔明鑫出席開幕典禮時表示，城市將在未來淨零排放趨勢中，扮演舉足輕重的角色，政府也將積極以會展模式，引領城市展開淨零路徑規畫。

智慧城市 國發會 疫情

延伸閱讀

智慧城市展今開幕 中場就傳清場消毒

2050淨零路徑 以四轉型、兩治理基礎推動

龔明鑫、王美花主持 今邀製造業交流淨零碳排路徑

國發會本周向總統報告淨零排碳路徑？龔明鑫未否認

相關新聞

智慧城市展今閉幕 淨零碳排將成來年主軸

2022智慧城市展今天閉幕，主辦單位台北市電腦公會表示，今年首次以台北、高雄雙主場模式進行，總計有450家廠商、1500...

睽違3年 勞動部4月重啟舉辦實體大型就業博覽會

近兩年受疫情影響，勞動部每年定期舉辦的大型就業博覽會都取消，改以線上博覽會取代。勞動部指出，為了因應疫情影響及青年網路使...

人民幣國際化正在加速？ 但恐怕不是北京此刻目標

美國華爾街日報上周報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯正與中國大陸積極談判，討論將其向大陸出售的部分石油以人民幣計價，此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位。若加上俄羅斯因發動對烏克蘭戰爭，必須往全部仰賴中國大陸，這些形勢與跡象是否意味人民幣國際化正加快腳步？

彭總裁換房／等不到老宅裝電梯...銀髮族買房參考彭淮南高齡借貸法

央行前總裁彭淮南最近被發現悄悄換屋，從台北市大安區麗水街的一棟老公寓裡，喬遷到信義路與金山南路口附近的新大樓。高齡84歲的彭總裁不得不換房，也凸顯老舊公寓不利銀髮居住的現實。

彭總裁換房／彭淮南對書房最講究 新家復刻央行總裁辦公室

一生儉樸的中央銀行前總裁彭淮南不惜背負沉重的房貸，低調買下市價逾九千萬元的大樓住宅，完全是為了妻子，愛妻甚深的彭總裁說：「想讓太太住好一點」。

台經院示警：低物價時代 回不去了

俄烏戰事引爆全球通膨效應不容小覷，台經院院長張建一昨天預警，未來數月國內通膨壓力高，俄烏開打更加劇油價，三月消費者物價指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。