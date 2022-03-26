炸物用油缺貨？經部：供應充足穩定 籲中下游業者勿囤積

美國華爾街日報上周報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯正與中國大陸積極談判，討論將其向大陸出售的部分石油以人民幣計價，此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位。若加上俄羅斯因發動對烏克蘭戰爭，必須往全部仰賴中國大陸，這些形勢與跡象是否意味人民幣國際化正加快腳步？

2022-03-26 14:47