炸物用油缺貨？經部：供應充足穩定 籲中下游業者勿囤積
外傳雲林、南投炸物店反映油炸用油出現限量供應甚至斷貨情況，經濟部今（26） 日表示，經查後目前油炸專用油產品供應充足且穩定，出貨量與以往並無差異。
市售「油炸專用油」係沙拉油及棕櫚油組成，沙拉油係進口黃豆壓榨成沙拉油，棕櫚油則是進口粗製棕櫚油精製而成，其中棕櫚油比例超過50%。
經濟部表示，因近日國際原物料價格推升，帶動棕櫚油價格與沙拉油價格攀升，導致油炸油出廠價格亦同步受到影響。
業者表示，可能中下游通路業者預期心理，導致需求量增加之情況，惟工廠端仍盡力控制一定的供貨量，避免造成市場供需不平衡，目前供貨充足且穩定，無缺貨之情形。
經濟部表示，為維持物價穩定，行政院已指示成立跨部會物價聯合稽查小組，如有聯合漲價行為，將由公平會處理；如有不當哄抬價格或囤貨情形，將由法務部調查局後續處理，經濟部將持續關注，適時與油品製造業者進行溝通瞭解，確保供應充足。
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