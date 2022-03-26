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睽違3年 勞動部4月重啟舉辦實體大型就業博覽會

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部規畫從4月起重新啟動舉辦實體的大型就業博覽會。示意圖。圖／ingimage
勞動部規畫從4月起重新啟動舉辦實體的大型就業博覽會。示意圖。圖／ingimage

近兩年受疫情影響，勞動部每年定期舉辦的大型就業博覽會都取消，改以線上博覽會取代。勞動部指出，為了因應疫情影響及青年網路使用習慣，近日在「投資青年就業方案」單一入口專網上增設「求職歷程開箱趣」、「職涯影音」及「YOUTH職涯」3大線上服務資源。此外，勞動部也規畫從4月起重新啟動舉辦實體的大型就業博覽會，詳細日期將於近期公布。

勞動部勞動力發展署就業服務組陳世昌表示，最近勞動部強化投資青年就業方案網站，這次新增加了「求職歷程開箱趣」，包括青年找工作的行前準備，對自我能力認識、各行業薪資走向，再來是提供履歷攻略、面試穿搭術、面試情報站等資訊。

此外也新增「職涯影音」區，依照職涯發展與就業準備的必經階段，蒐羅了關於了解產業趨勢、探索職涯目標、提升面試技巧及履歷準備、職場適應的相關主題，青年朋友透過收聽Podcast頻道的主題聊天單元和觀看影音，可以更清楚掌握求職的關鍵訣竅。

第三區塊的「YOUTH職涯」平台，陳世昌說，去年起，勞動部專為青年設置的線上就業諮詢平台，線上預約就可由專業就業諮詢顧問進行線上1對1諮詢服務，根據統計，整年服務了3879人，諮詢4234人次，每人平均諮詢1.09次，最受歡迎的諮詢主題是探索職業目標，占比51%，其次是履歷診斷17%、了解產業趨勢12.5%，將來也規劃推出即時同步的團體諮商，目前還在研議運作方式。

除了求職準備的線上資源，「台灣就業通」網站也預定在今年辦理7場線上就業博覽會，第1場次將於30日啟動。陳世昌透露，近兩年受到疫情影響，往年固定舉辦的實體大型就業博覽會通通取消，改成線上形式，考量近來國內疫情趨緩，目前規畫4月舉辦今年度第一場的大型就業博覽會。

勞動部 職涯

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