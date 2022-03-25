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日圓創6年新低 瑞銀不排除可能短暫跌破125

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
日圓示意圖。圖／聯合報系資料照片
日圓示意圖。圖／聯合報系資料照片

日本經濟數據疲軟及能源價格高企等多重利空打擊日圓，日圓兌美元周三（23日 ）跌破121價位，創下6年以來低點，之後更觸及122.4價位。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，不排除匯率會短暫跌破125的可能性， 但估計未來一段時間主要在120-125區間震盪。

瑞銀表示，日本最近公布的經濟數據遜於市場預期，出口下降和進口成本上升，導致經常賬戶轉為負值。另外，美國及歐洲央行展示較鷹派的姿態，跟語調鴿派的日本央行形成鮮明對比。雖然多國央行把抗通脹目標放在工作首位，但日本央行似乎更關注經濟增長。

隨著日本貿易平衡持續惡化，加上資金外流至較高收益率的地區，相信其經常帳戶將較長時間維持赤字。美、日2年期利率差在一個月內已擴大50多個基點，達到近2.2%， 促使日本投資者將資金轉投國外。一般來說，當收益率差超過2%，對較低收益率的貨幣構成壓力。

近日，金融市場的避險情緒一直回落，作為避險貨幣的日圓受挫。在此背景下，瑞銀調整日圓未來三個季度預測，6、9及12月末目標分別降至122、120及118（此前為118、 118和115），明年3月進一步升至115。值得注意的是，許多利空日圓的因素明年將有所緩和，匯率因而呈現上行的長期趨勢。

日本央行 日圓 瑞銀

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