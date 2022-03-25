物價高漲通膨進入「3」字頭？台經院：三月CPI有望破3%

台灣經濟研究院今天公布2月製造業、服務業以及營建業的營業氣候測驗點，三者同時呈現下滑。台經院表示，三大業別同時下降，主要是俄烏戰事、疫情及美國聯準會升息，影響廠商對未來景氣看法。對於未來全球經濟及通膨問題，台經院院長張建一直言，未來幾個月台灣通膨壓力比較高，俄烏開打更加劇油價價格，三月消費者物價指數（CPI）年增率有機會衝破3%，「而且低物價時代已回不去了」，大家要有心理準備。

由於俄烏及疫情、升息等效應，台經院2月製造業、服務業以及營建業的營業氣候測驗點，三大業別同時下滑。張建一分析，當前國際經濟不確定因素太多，包括烏俄戰爭、疫情、貨幣政策等，全球經濟成長率能否持穩不衰退，關鍵在第三季，之前台經院預估，如果俄烏戰事持續二個月，對我國整體經濟成長率的影響約是0.1個百分點，但若達到半年，影響則會擴大到0.2~0.3百分點。

張建一表示，國內製造業1、2月外銷訂單仍有雙位數成長，短期影響不大，現在國內要擔憂的是通膨問題，高物價問題「現在有點麻煩」，因為這次物價上漲不只是需求面造成，也有供給面影響，也不只是貨幣寬鬆政策所致，不確定因素非常多，預期台灣未來幾個月的通膨壓力會比較高，CPI年增率可能會到2.5%，若上衝到3%也不要意外，主要是國際原油價格。

張建一指出，俄烏戰事開打，對3月物價影響很大，包括油價、外食都受衝擊，預期3月CPI年增率有機會衝破3%。因此央行日前升息1碼，雖然大家感到意外，升息對某些族群有好處，對另一族群也有壞處，但通膨對誰都沒有好處，所以一定要處理。他說，由於全球化和美中貿易戰關係，「低物價回不去了」，加上疫情造成的塞港、缺櫃，不可能再回到像過去30年的低物價水準，大家要有心理準備。

2月營業氣候測驗點方面，製造業因為受到農曆春節工作天數縮減干擾影響，接單與生產表現較上月呈現衰退，製造業廠商對於當月景氣表現看法轉差，但對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀，2月營業氣候測驗點為101.44點，較上月下滑2.42點。

服務業則受到民生消費高峰已過，零售、餐旅業對2月景氣看法較為保守，加上俄烏開戰、升息預期與通膨壓力造成金融市場動盪加劇，大多數金融業者看壞當月景氣表現。因美國啟動升息循環，預期海內外利差擴大，金融業看好未來半年景氣表現。服務業為94.07點，較上月下滑2.10點，連續2個月下滑。

營建業2月測驗點107.14點，較1月下滑2.8點，再度轉為下滑，主要來自於不動產業者及營造業者對於當月景氣看法轉差，其中不動產業者主要是適逢農曆春節假期致使工作天數較少，加上政府陸續推出打炒房政策抑制投機炒作，2月六都建物買賣移轉件數較1月減少逾三成。