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清明連假應休假、出勤給加倍工資 違者最高恐罰百萬

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
清明連假即將到來，依《勞動基準法》第37條規定，兒童節(4月4日)、清明節(4月5日）為國定假日，如經勞工同意在這兩日上班，工資應加倍發給。示意圖／ingimage
清明連假即將到來，依《勞動基準法》第37條規定，兒童節(4月4日)、清明節(4月5日）為國定假日，如經勞工同意在這兩日上班，工資應加倍發給。示意圖／ingimage

清明連假即將到來，依《勞動基準法》第37條規定，兒童節(4月4日)、清明節(4月5日）為國定假日。北市勞動局長陳信瑜表示，許多勞工兄弟姊妹在問休假及出勤工資的問題，雇主依法這兩日應使勞工休假，工資照給，若勞工同意在這2日上班，工資應加倍發給，否則雇主將面臨2萬至100萬元罰鍰，並會公告事業單位名稱及雇主姓名。

陳信瑜說，週一及週二如果是全時月薪制勞工的正常上班日，因今年適逢兒童節及清明節，變為國定假日，雇主應使月薪制的勞工休假，且工資照給。

如經勞工同意在這兩日上班，陳信瑜表示，工資應加倍發給，即工作八小時以內，依法需加給一日工資；若有超過八小時部分，應另依《勞動基準法》第24條規定，加發加班費；或者可經勞工同意，將4月4日及4月5日的假日調移至其他工作日休假。

陳信瑜進一步說明，由於基本工資自2022年1月1日起調升，部分工時時薪制勞工(如：PART-TIME兼職人員、工讀生)約定每小時工資不得低於168元，雇主如使部分工時勞工於兒童節及清明節兩日排班、出勤八小時以內者，雇主應給付部分工時人員的時薪不得低於336元(即168元乘以兩倍)。

陳信瑜強調，如雇主未依法使勞工在國定假日休息，或使勞工於國定假日出勤卻未加給工資，將涉違反《勞動基準法》規定，依法可處2萬至100萬元罰鍰，並會公告違法事業單位名稱及雇主姓名。

陳信瑜呼籲，國內外疫情仍不容輕忽，享受假期之餘，仍請市民及勞資兄弟姊妹做好防疫措施，帶好口罩勤洗手消毒。若民眾遇到相關勞動權益問題，可利用臺北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢，方便又快速。

國定假日 清明節 加班費

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