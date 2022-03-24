電價費率審議會下周登場 綠委風向「只漲大戶」

電價費率審議會每年兩次，不過今年第一次的電價費率審議會遲遲未召開，據了解將於下周舉行，也創下2017年該審議會成立以來最晚召開的紀錄。這次電價是否會終止過去「連七凍」，知情官員表示「各界各有意見」，民進黨立委則在今（24）日經委會上暴露黨內方向，可能偏向「僅漲大戶」。

立法院經委會今審查「著作權法」、「專利法」、「商標法」中涉及CPTPP的相關條文草案，經濟部長王美花並出席備質詢。

民進黨立委陳亭妃、陳明文質詢時都關心電價調整結果，陳亭妃表示，似乎已經有「4月起用電大戶漲電價」的方案，王美花則回應，電價費率審議會有相關審議機制，她還沒有了解細節。陳明文則建議，要顧及民眾感受度，因此要漲電價應該只漲用電大戶。

電價費率審議會在2017年成立，每年在3月與9月中下旬召開，決定4月與10月後的電價調整，成員包括經濟部、能源局、台電、學者專家代表，以及工商團體代表等。

知情官員日前透露，這次電價費率審議會在會前的工作會議上，學者專家認為國際原物料價格飆漲，國際油價今年預測，可能到達每桶一百多美元，與過去平均每桶七、八十美元的成本差距太大發電成本提高，理應漲電價。同時，專家學者也提到，台灣為出口導向，對於這些製造業者來說，國內生產成本低當然是利多，但是台電、中油不斷「吞」虧損，沒有盈餘繳國庫，等於全民承擔，若只為製造業者考量而補貼，並不合理。

部分委員在工作會議上提議「只漲用電大戶電價」，但工商團體也表示，若電價調漲，造成內需業者成本壓力，也會隨之將售價調高，負擔還是回歸到客人身上。

由於「風向」各有不同，官員坦言，當時沒有達成共識，電價費率審議會召開必須配合委員時間，本周沒有找到適合時間開會。

官員指出，台電過去對於調整電價的作業時間，大概需要3天，因此最晚應該下周一、28日就要開會，不過這次台電已經把各種可能性的電價程式都準備好，以因應太晚開會、壓縮作業時間的情況。