現在找工作機會如何？ 主計總處這麼說

現在找工作機會如何？主計總處國勢普查處副處長陳惠欣今（24）日表示，目前整體勞動市場受疫情影響已愈來愈些微，只剩下因工作場所業務緊縮或歇業而失業部分還受到影響，使得整體勞動市場尚未整個回到疫情前水準。而對於現在找工作的人來說，找到工作機會和去年疫情時相較，她認為，「機會是不錯的」。

主計總處今發布2022年2月失業率為3.65%，較1月上升0.04個百分點，結束先前連續七個月下降趨勢。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，主因春節後轉職及部分臨時性工作結束所致，不過，今年2月失業率卻是近22年以來同月新低，目前整體勞動市場呈現穩定狀態。

陳惠欣表示，預估3月之後季節性因素將轉淡，近五年除了2020年受疫情影響，2017~2021年3月對2月失業率通常是下降0.03~0.07個百分點。

主計總處資料顯示，2022年2月就業人數為1,145.8萬人，較上月減少1萬6,000人，2月失業人數為43萬4,000人，較上月增加4,000人，主因為春節後轉職與部分臨時性工作結束所致，其中因對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者分別增加3,000人及2,000人，與去年同月比較，失業人數減少9,000人，2月失業率3.65%，較去年同月則降0.05個百分點。

陳惠欣表示，在就業人數較上月減少部分，除受年後轉職潮影響的季節性因素影響外，還有民間15歲以上人口減少的結構性問題。不過，整體勞動參與率為59.17%，與1月持平，也比去年4月上升0.02個百分點。

而因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，2月是14.4萬人，若與去年疫情時比較，去年6月則是25萬人，呈現從去年7月開始連續八個月減少情形，但和去年4月的12.2萬人相較，還有一些些差距。