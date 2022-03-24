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開放國境春燕來了？勞動部：旅行社無薪假鬆動趨緩

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

開放國境春燕來了？勞動部今（24）公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有15,376人，較上周減少35人。勞動部表示，國內一家龍頭級的大型旅行社為國境解封備戰，決定停止實施600多人無薪假。

近兩年來，因全球因應疫情採行邊境管制，致旅行業陷入漫長黑暗期，但隨著國內疫情趨緩，旅行社近期似乎曙光出現。勞動部統計指出，目前支援服務業（含旅行社）實施無薪假人數9,073人，較上周減少572人，似有鬆動趨緩之勢。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，除了本期有一家龍頭級的大型旅行社600多人全面解除無薪假外，另有一些旅行社也減少實施人數或者天數。

他還說，原本以為該業龍頭業者停止實施無薪假只是為了要執行續簽作業，但深入了解得知業者認為有機會開放國境，因此先停止實施減班休息，「要把人叫回來備戰」。

他觀察，依照過往趨勢變化，受衝擊的產業裡頭，規模較小的事業單位會先實施無薪假；但若產業見回暖曙光，規模較大的事業單位就會走得比較快，搶先停止實施無薪假。而隨著國內疫情趨於穩定，防疫管制措施也朝向逐步開放， 旅遊業似乎已摩拳擦掌，等著迎接產業景氣回暖。

勞動部統計指出，目前有2,396家，15,376人實施無薪假，和上周相較，本期增加92家、人數則減少35人。

根據統計，本期實施無薪假，以支援服務業（含旅行社）9,073人最多，其次是運輸及倉儲業1,560人、住宿及餐飲業1,263人。家數亦以支援服務業（含旅行社）1,423家，其次為批發及零售業291家、住宿及餐飲業168家。

無薪假 旅行社 勞動部

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