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機械公會會員大會 賴清德：六大核心機械業舉足輕重

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台灣機械工業同業公會理事長魏燦文認為，政府引導國防工業結合機械產業，打造自己的國防工業，「不怕阿六仔(意旨，大陸人)來」。記者黃仲裕／攝影
台灣機械工業同業公會理事長魏燦文認為，政府引導國防工業結合機械產業，打造自己的國防工業，「不怕阿六仔(意旨，大陸人)來」。記者黃仲裕／攝影

機械公會會員大會今天下午在台中市僑園飯店舉行，副總統賴清德到場致詞表示，蔡總統上任提出六大核心戰略產業，從口罩國家隊應援口罩自給自足到幫助國際，去年經濟台灣機械產值達1.3兆元新台幣，足見我國機械業的重要。台灣機械工業同業公會理事長魏燦文認為，政府引導國防工業結合機械產業，打造自己的國防工業，「不怕阿六仔(意旨，大陸人)來」。

台灣機械工業同業公會今天下午在僑園飯店舉行第29屆二次會員代表大會，副總統賴清德、內政部次長陳宗彥、立法院副院長蔡其昌、台中市副市長令狐榮達、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文等人都是座上賓。

賴清德致詞表示，蔡總統超前部署，2020年就職提出六大核心戰略產業，包含：資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備，賴說，要保護國人不只靠國軍，也必須和我國產業合作，從這六大產業可看出台灣機械業的重要性。

賴清德提到，2050年淨零轉型是台灣的目標，需要注意三面向：環境正義、企業公平、社會包容，讓大企業因應，中小企業也搭上車，而國家將提出更好的社會制度。

魏燦文表示，機械工業去年表現亮麗，台灣機械整體產值達1.3兆元新台幣，展望2022年機械產業年至少成長率15%，上下出口值應可達到約360億美元，產值可達約新台幣1.5兆元左右。

俄烏戰爭影響國際，魏勉勵機械業成為台灣的第二座神山，強調國防工業自主性的重要，政府應引導國防工業結合機械產業，打造自己的國防工業，「這樣不怕阿六仔(意旨，大陸人)來」。國防工業釋出的商機，讓機械業一起努力，未來展望4兆元產業，一起守護台灣。

蔡其昌坦言，303大停電造成民眾壓力，但他從行政部門台電客觀數據來看，「台電跳電次數已經好很多」，雖然不能缺電，但空氣也要好；蔡批評，空汙要有方法、計畫改善，政府要像孫悟空七十二變，防疫要好、邊境要鬆綁，有為政府要想出方法。

副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影
副總統賴清德今天下午參加機械公會會員大會。記者黃仲裕／攝影

新台幣 賴清德 蔡其昌

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