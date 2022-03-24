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2月失業率3.65% 終結連七降但創22年同期新低

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布2月失業率為3.65%，較1月上升0.04個百分點，結束連續先前七個月下降趨勢。不過季調後反而較1月下降，主計總處表示，失業率未季調上升主要是因春節後轉職及部分臨時工作結束。無論季調與否，今年2月失業率皆創下近22年同月最低，顯示勞動市場逐漸穩定，受疫情影響程度愈來愈小。

主計總處指出，2月失業率3.65%，較1月上升0.04個百分點，主因春節後轉職及部分臨時工作結束所致，因此經調整季節因素後，2月失業率3.67%反而較1月3.70%減少0.03個百分點。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，與歷年同月相比，不論是原始的失業率，或是季調後的失業率都創下民國90年以來同月的最低，顯示自去年受疫情影響以致失業率升高的情況，漸趨穩定。

2月就業人數1145.8萬人，較1月減少1.6萬人或0.15%，就業人數尚未回到去年4月疫情前水準，主要是部分臨時性工作結束及15歲以上人口減少所致。若與去年同月相較，2月就業人數年減5.5萬人或0.47%。

2月失業人數則是43.4萬人，較2月增加4千人或0.98%，其中對原有工作不滿意而失業增加3千人，因季節性或臨時性工作結束而失業也增加2千人。

陳惠欣表示，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，一路從去年6月25萬人降至今年2月14.4萬人，勞動參與率也已回到去年4月疫情前水準，勞動市場逐漸穩定。

失業率 疫情

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