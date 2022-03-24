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雄獅：減班計畫自4月停止申請 將擴大招募人才

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

勞動部今（24）日指有一家龍頭級旅行社因對疫情樂觀，將停止實施無薪假。對此，雄獅（2731）表示，目前實施的並非無薪假，而是減班休息計畫，人數約671人，但內部考量部署出境旅遊人力，減班計畫預計自4月停止申請，並將擴大招募人才。

雄獅表示，自去年開始配合申請勞動部施行減班休息計畫，該計畫申請對象為中基層員工，員工可自行向主管提出申請需求，經主管同意後給予2-4天減班休息假，目前實施到3月20日，申請人數為671人，申請減班休息的員工當中有90%的人每月休息2天，且仍屬在職員工。

隨著出境旅遊漸露曙光，旅行社也出現回補人力的需求，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，雄獅在這波疫情下，人力流失大約四成以上，員工人數從3,000人降到1,800人，且現階段的人力都在做國旅市場，要重建出境旅遊的組織不能等境外旅遊開放才開始，因此會分階段逐步回補人力，第2季至少將擴編300名業務，總體職缺還在估算當中。

游國珍表示，未來正式解封後，政府可能會先針對低風險國家進行開放，初期可能會有管制措施，包含人數上限等，但都還是抱持樂觀心態。

不僅雄獅，先前鳳凰旅遊總經理卞傑民也表示，疫情前員工人數約300人，疫情期間流失加上裁撤的人力約150人，等於少了一半人力，伴隨旅遊市場回春，今年將進行人力回補。

雄獅 疫情

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