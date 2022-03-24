智慧三法審查 立委憂修正恐扼殺國內學名藥發展

立法院經濟委員會今（24）日審查《專利法》、《著作權法》、《商標法》等「智慧三法」的修正草案。立委對於專利法修法恐過度保證國外藥廠權益，扼殺台灣學名藥廠發展。經濟部長王美花則表示，修法對權利人保障不僅限於外國藥廠，並強調被告也可提出確認訴訟，達到平衡。

「智慧三法」為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的重要關鍵。王美花報告，著作權法按照CPTPP規定，對於著作權有重大影響的侵權行為都應納入公訴，而目前現行法規僅限於重製及散布盜版光碟，因此此次修法將數位盜版、散布及公開傳輸行為納入公訴。

而在商標法修法，刪除現行商標法民事責任規定中，要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件，回歸一般民事侵權責任，以故意或過失為主觀歸責條件；另外也增訂仿冒商標或團體商標標籤等行為刑罰規定。

而在專利法60條之1修正草案，明定新藥專利權人得於學名藥藥品許可證審查程序中提起侵權訴訟，專利權人未提起者，學名藥藥品許可證申請人亦得提起確認訴，以及時解決有關藥品專利有效性或侵權爭議。

時力立委邱顯智認為，台灣在專利法最後選擇美國的「硬性專利連結」，但CPTPP並無相關要求。王美花解釋，台灣不僅是參考美國，也有包括南韓跟加拿大等制度相近國家。

智慧局長洪淑敏補充，台灣現行法規在專利權起訴時，起訴依據較不確定，但加入CPTPP需要有配套的起訴依據。她指出，台灣從2019年透過專利連結向來主張專利無效或侵權共有26案，其中12案起訴，目前六案判決下來，學名藥廠及專利權人勝訴各勝訴三案。

對此，邱顯智提出美國在2003年提出修法，應該要賦予申請人反訴機制，也就是硬性專利連結制度會碰到的問題。洪淑敏解釋，台灣並無相關制度問題，因為被告可以在智慧財產法院提出無效抗辯。

國民黨立委孔文吉則認為，當年在《藥師法》修訂時就有討論到專利連結，許多國際大藥廠當時討論激烈，因為讓專利權人可以起訴國內學名藥廠的依據。但如此修法，只會幫國外大藥廠對本土學名藥廠提告，扼殺台灣藥廠技術研發。

王美花澄清，專利權人並非適用國外藥廠，而是同時保障國內生技產業。此次修法不僅是讓保障專利權人，也在法規內納入被告可以提出確認訴訟機制，達到平衡。智慧局也強調，修法都有召開多次公聽會，達到台灣製藥工業同業公會及中華民國學名藥協會都有共識版本才提案。