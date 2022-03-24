陳建平退出鏡電視：政商媒關係複雜、糾纏不清

才剛拿到新聞台執照的鏡電視，尚未正式開台，3月初董事長陳建平突遭解任，後演變成支持前董事長裴偉的公司經營團隊與陳建平兩派勢力爭奪經營權，各自拉攏大股東支持。

鏡電視將在明天（25日）召開股東會改選董監，但陳建平今天卻發聲明指出，他發現不合常規的交易，部分董事卻以「干涉新聞」抹黑、罷黜他，及鏡電視背後更有複雜的政商媒關係糾纏不清，已經有違他當初接任董座的初衷，他決定退出明天改選的鏡電視董事會。

以下為聲明稿：

本人治理公司過程中，發現若干不合常規之交易，並向大股東們報告，大股東們當時亦支持本人之作為，以期確保股東權益，惟在今年3月4日董事會中，部分董事以莫須有之「干涉新聞」為由，在未舉證及充分討論下，以抹黑本人之方式，違法表決解任本人董事長職務，令本人名譽嚴重受損！本人很遺憾未能導正鏡電視之公司治理，但已突顯該公司之問題值得股東們、國家通訊傳播委員會、立法院、政府與傳播學界深入討論。

事件發生後，許多新聞媒體報導指出，各種政治勢力積極介入鏡電視，背後更有複雜的政商媒關係，糾纏不清，顯與當時大股東們邀請本人擔任鏡電視董事長時之初衷有違，先哲有云，「鳥獸與同類相聚，真理也必歸於實行真理的人」！本人擔任鏡電視董事長期間，無愧於大股東們之託負，今階段性目標已完成，本人將退出3月25日改選之鏡電視董事會，祝福鏡電視及所有員工！也祝福我最愛的台灣！