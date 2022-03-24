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台鐵公司化已有共識 立委促充分溝通

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台鐵公司化公聽會現場來了很多學者、立委、官員與工會代表。（Photo by 林意玲／台灣醒報）
台鐵公司化公聽會現場來了很多學者、立委、官員與工會代表。（Photo by 林意玲／台灣醒報）

「工會都說沒有溝通，交通部開會要留文字記錄！」立法院24日舉行台鐵公司化公聽會，交通部長王國材表示，希望透過公司化改善安全、增加台鐵獲利。但時代力量立委陳椒華不滿指出，台鐵在共同開發上恐有小金庫疑慮。台鐵工會代表也不滿認為，台鐵長期受民代壓力太深，改革應摒除政治因素。

交通部長王國材表示，台鐵長期以來營運僵化，受到歷史債務、行政法規束縛而難有效改革，在民國92年最接近公司化後又無疾而終，如今因普悠瑪與太魯閣兩事故，台鐵公司化重回輿論討論，希望這次能順利推動公司化，改善營運效率，同時也能保障台鐵員工權益。

公司化與組織改造

公聽會現場擠滿了台鐵工會與鐵道局人員旁聽，並對交通部的書面資料與立委質詢議論看法。首先發言的學者代表、國立陽交大前副教授黃台生表示，台鐵要轉型公司化才能改善組織營運、強化安全，但行車安全不用單獨弄出來，是本來就應該要作好的項目。他也建議台鐵能參考北捷模式，增加獲利空間。

中山大學財務管理系教授張玉山也說，台鐵的負債太多，加上美國、德國等國家與國內的國營事業（郵政、航空、港運）都幾乎已公司化，因此以公司化改革勢在必行。但他也指出，公司化後也要注意組織如何改造，不能再用臨時任務編組單位，他強調台鐵現在有3000多人是臨時約聘的狀況太誇張，無法讓公司永續經營。

公司化未提鐵路安全

陳椒華則指出，行政院長蘇貞昌說要改善台鐵安全，但台鐵公司化草案並未提到有關安全的改革。另外，交通部屢屢強調有跟工會溝通，但卻沒有留下會議記錄，很多問題講過就不見了，有關同工不同酬、勞動條件等事項仍待解決，且台鐵資產開發也恐讓台鐵成為開發小金庫，此外，相關土地徵收對民眾的權益補償都要規範清楚。

「台鐵好像小媳婦，什麼事都做不了！」國民黨立委洪孟楷說，交通部門應該要互相溝通，交通部未來也要開放台鐵與其它交通公司（如高鐵、捷運）競爭，否則在高鐵東延、各地蓋捷運，台鐵定位不明的情況下，公司化也無法進行有效改革。消基會召集人李克聰更提醒，台鐵要防治民代介入土地開發，避免政治酬庸。

台鐵工會研究組組長林佑哲痛批，現在輿論都把工會當成索求無度，但台鐵過去為了國家政策犧牲多少？車種從南非、日本到韓國都有，都是配合外交政策的後果。台鐵員工自己也想要穩定的工作環境，但受到政治、民代各種施壓，怎能完整進行改革？

他認為這次公司化草案太過倉促，希望政府能加強與工會溝通，開放台鐵與其它交通業競爭。

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台鐵公司化 交通部長 王國材

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