工總理監事會議召開 全力慰留王文淵留任理事長

全國工業總會今（24）日召開理監事聯席會議，原訂針對理事長王文淵的辭職案進行討論，但是在會議開始後，理監事會決議全力慰留王文淵繼續留任，直至4月6日若王文淵仍決定不回來，再做後續決定。

至於秘書長蔡練生的去留問題，監事會召集人潘俊榮表示，蔡練生已請假、並向他提出「不想做了」，因此會讓蔡練生辦理退休。潘俊榮表示：「我們已要留王文淵理事長，就不會再留蔡秘書長，這部份不會再做考慮。」

工總今日召開理監事聯席會議，由於王文淵與蔡練生兩位主角均未出席，因此針對王文淵提出的秘書長解任案與辭職案，會議決定擱置不予討論。 並將全力慰留王文淵，努力到4月6日理監事會議再討論。針對工總理監事會議的決定，台塑企業集團並沒有做任何評論。

由於王文淵缺席，今日理監事會由副理事長林明儒代理主席。林明儒表示，工總核心是團結、和諧，過去如此、未來也是如此，而王文淵是全票通過的理事長，可說是眾望所歸。他也說，此次事件起因303斷電事件，工總過去對於能源穩定、電價問題都相當關心，只是王文淵與蔡練生彼此觀念上有誤差。

林明儒表示，王文淵的個性很嚴謹、力求完美，蔡練生同樣也關心能源問題，只是把這個議題講的太大，但事緩則圓，不能一張辭呈就決定，因此工總決議慰留王文淵。

潘俊榮也說，在能源問題上，工總絕對不能沒有聲音，這是大家都有的共識，但希望與王有交情的人，都盡力去慰留他本人也會盡力去敲門，努力把門敲開，但若到4月6日王文淵仍決定不回來，就不為難他。

潘俊榮並強調，工總是一個沒有政治色彩的團體，王文淵不管是擔任理事長之前還是上任之後，對於兩岸的溝通交流付出很大的心力，他更是一位沒有政治色彩的企業負責人。