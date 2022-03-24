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客思達-KY去年獲利增逾二成 每股純益4.02元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

客思達-KY（2936）公告去年財報，去年營收來到88.15億元，年減14.54%，稅後淨利3.06億元，較上一年度增加24.24%，稅後每股盈餘4.02元。

客思達-KY表示，去年美國政府陸續推出一連串刺激經濟方案來推升民間消費以及經濟活動，然而隨後面對美國勞動力短缺、港口壅塞、通貨膨脹以及病毒持續變種擴散等挑戰接續而來，公司逐一制定營運策略，於去年下半年調整銷售價格以反應高漲之海運成本、同時妥善擬定並執行採購計畫維持適當的存貨及供貨彈性、審慎規劃資金用途及提升營運效率。

展望今年，公司表示，在充滿挑戰的全球貿易環境下，將持續進行管理層面之優化，在存貨成本持續上升壓力下，維持有競爭力的售價及毛利率，同時持續進行管理層面之優化，以增進交易效率、減少存貨及物流之處理成本及費用，來達成獲利目標。

美國 財報

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