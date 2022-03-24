智慧城市展 大同展出創能、儲能、節能全方位解決方案

大同公司（2371）整合旗下ICT資訊服務系統整合商大同世界科技（8099），以及太陽能發電與維運專業大廠大同智能，參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案， AFC調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統。

近年大同積極進行能源整合，大同公司提供企業智慧新能源黃金三角，包括創能、儲能及節能的全方位解決方案，協助台灣能源轉型，進而達到台灣2050淨零目標。

大同表示，該公司是國內唯一提供台電 1MW AFC雙邊合約案場及4MW日前輔助服務案場之儲能系統整合大廠，該案場亦通過全台唯一業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證。台電年初已將2025年儲能目標上調1000MW，大同將力拼2025年達到300MW儲能參與量，成為淨零碳排的重要推手。

針對創能服務，大同表示，未來用電平均契約容量5,000kW以上，須自備10%再生能源。大同針對這類用電大戶，推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。大同有超過1,000個太陽能電廠建置及維運經驗，以不斷推陳出新商業模式與技術，提供太陽能維運健診服務。

在儲能服務方面，透過再生能源結合儲能系統運用，可儲存再生能源供其他時段利用，或協助調節電網用電供需平衡。隨著再生能源供電比例攀升，儲能作為能源轉型的要角，肩負穩定電力重責大任。未來伴隨大量再生能源併網，可透過AFC調頻輔助服務，藉由儲能充放電特性來調整電網頻率，維持供電品質。

節能服務方面，大同則是將智慧能源管理系統結合智慧電表，可使工廠樓宇用電數據無所遁形，落實ISO50001能源管理規範，並透明化、數位化各節點用能，詳實紀錄碳足跡。