快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

智慧城市展 大同展出創能、儲能、節能全方位解決方案

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

大同公司（2371）整合旗下ICT資訊服務系統整合商大同世界科技（8099），以及太陽能發電與維運專業大廠大同智能，參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案， AFC調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統。

近年大同積極進行能源整合，大同公司提供企業智慧新能源黃金三角，包括創能、儲能及節能的全方位解決方案，協助台灣能源轉型，進而達到台灣2050淨零目標。

大同表示，該公司是國內唯一提供台電 1MW AFC雙邊合約案場及4MW日前輔助服務案場之儲能系統整合大廠，該案場亦通過全台唯一業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證。台電年初已將2025年儲能目標上調1000MW，大同將力拼2025年達到300MW儲能參與量，成為淨零碳排的重要推手。

針對創能服務，大同表示，未來用電平均契約容量5,000kW以上，須自備10%再生能源。大同針對這類用電大戶，推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。大同有超過1,000個太陽能電廠建置及維運經驗，以不斷推陳出新商業模式與技術，提供太陽能維運健診服務。

在儲能服務方面，透過再生能源結合儲能系統運用，可儲存再生能源供其他時段利用，或協助調節電網用電供需平衡。隨著再生能源供電比例攀升，儲能作為能源轉型的要角，肩負穩定電力重責大任。未來伴隨大量再生能源併網，可透過AFC調頻輔助服務，藉由儲能充放電特性來調整電網頻率，維持供電品質。

節能服務方面，大同則是將智慧能源管理系統結合智慧電表，可使工廠樓宇用電數據無所遁形，落實ISO50001能源管理規範，並透明化、數位化各節點用能，詳實紀錄碳足跡。

大同 太陽能電廠 再生能源

延伸閱讀

能源局：提升氫能安全與經濟

智慧城市展3確診27外賓隔離 柯文哲：發細胞簡訊5045人

智慧城市展外賓確診 鄭文燦曾出席、快篩陰性

智慧城市展外賓染疫風波 王美花快篩陰性

相關新聞

內鬨後首次理監事會 工總：4月6日前全力留下王文淵

工總理事長王文淵以無法節制秘書長蔡練生為由日前突宣布辭職，更引爆工總內鬨，工總今舉行理監事會議，討論包括王文淵所提出的解...

台新北美收益基金 獲第25屆金鑽獎三年期獎項

國內規模最大的REITs基金-台新北美收益資產證券化基金再次榮獲第25屆傑出基金金鑽獎不動產證券化型_三年期獎，這也是該...

亞洲最大智慧城市展登場 國際買主不畏疫情來台看到哪些商機？

2022智慧城市展本周熱鬧開幕，儘管有國外貴賓確診染疫的消息，但此展在北、高兩地同時開展，參展業者高達450個、1500個攤位，全台還有10個縣市一起參展，參觀人數可望突破12萬人次，躍升亞洲最大智慧城市展，不少國際買主特地飛來台灣，不能來台的國際買主，也透過線上積極洽商。究竟，他們在台灣的智慧城市展看到什麼新商機？哪些應用也將讓城市變得更智慧？

工業、製造業生產 連25紅

經濟部統計處昨（23）日發布2月工業生產指數為117.49，製造業生產指數為119.76，均創同月新高，指數年增均達一成...

零售、餐飲營收 守住平盤

經濟部統計處昨（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營收統計。雖然批發業、零售業及餐飲業2月營收均創同月新高，但受到春節落...

再生醫療三法 拚下月送審

衛福部常務次長石崇良昨（23）日表示，衛福部「再生醫療三法」自今年1月13日預告後，目標是立法院本會期送審，衛福部會在近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。