內鬨後首次理監事會 工總：4月6日前全力留下王文淵

工總理事長王文淵以無法節制秘書長蔡練生為由日前突宣布辭職，更引爆工總內鬨，工總今舉行理監事會議，由於王文淵與蔡練生兩位主角均未出席，因此王提出的秘書長解任案與辭職案都不討論，工總表示，將全力慰留王文淵，努力到4月6日理監事會議再討論。

由於王文淵缺席，今日理監事會由副理事長林明儒代理主席。林明儒表示，工總核心是團結、和諧，過去如此、未來也是如此，而王文淵是全票通過的理事長，可說是眾望所歸。他也說，此次事件起因303斷電事件，工總過去對於能源穩定、電價問題都相當關心，只是王文淵與蔡練生彼此觀念上有誤差。

林明儒表示，王文淵的個性很嚴謹、力求完美，蔡練生同樣也關心能源問題，只是把這個議題講的太大，但事緩則圓，不能一張辭呈就決定，因此工總決議慰留王文淵。

監事會召集人潘俊榮也說，在能源問題上，工總絕對不能沒有聲音，這是大家都有的共識，但希望與王有交情的人，都盡力去慰留他本人也會盡力去敲門，努力把門敲開，但若到4月6日王文淵仍決定不回來，就不為難他。