春節落點不同、天候不佳 零售、餐飲2月營收守平盤

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營收統計。統計處表示，雖然批發業、零售業及餐飲業均創同月新高，也維持正成長，但受到春節落點不同、北部天氣連日豪雨，年增均低於原先預測，零售及餐飲僅勉強守住平盤。

統計處預估3月營收，批發業預估為1.0兆元至1.1兆元，年增6.5%至9.5%；零售業預估為3,312億元至3,410億元，年增1.5%至4.5%；餐飲業預估為662億元至682億元，年增1.5%至4.5%。第1季營收預測，批發年增8.9%至9.9%；零售業年增2.8%至3.8%；餐飲業年增3.3%至4.2%。

批發業2月營收8,647億元，年增7.0%；零售業營收3,147億元，年增0.2%；餐飲業營收719億元，年增0.1%。

零售業及餐飲業2月勉強守住平盤，統計處副處長黃偉傑表示，2月批發業、零售業及餐飲業都低於預期。他解釋，批發、零售業低於預期是因在食品飲料及菸草業，減幅超過預期，原因是遇上春節落點不同，「去年春節在2月中旬，還有上旬備貨效應」，今年則在1月底就進入春節，讓春節備貨潮往前推到1月。

另外，今年北部出現連日豪雨，中央氣象局指，北部、東北部日照時數創70年來最少紀錄。黃偉傑說，頻繁下雨影響到民眾外出，讓零售業及餐飲業都大受打擊，包括原本可在假期大賺一波的便利商店、餐館業及飲料店業都受到影響。

值得一提，2月餐飲業中的黑馬為長期疲乏的外燴及團膳承包業，2月營收達18億元，年增11.7%，年增率為六年來新高。統計處表示，因為去年遇上疫情，開學日延宕一周，今年則是準時開學，讓學校供餐日數較多。

黃偉傑表示，若端看今年累計至2月表現，批發、零售及餐飲皆創歷史同期新高。是否象徵內需經濟已經回穩，他認為，隨著防疫管制措施可以逐漸放寬，再加上國外來台消費增加，有機會朝向更好的方向。

但他也提醒，通膨問題恐因為俄烏戰爭加劇，若通膨未影響到終端需求，那對於業者表現是有助益，但若因物價太高，導致民眾消費及廠商投資緊縮，那就會造成經濟衰退。但他認為，目前國際經濟成長力道猶存，不至於發生停滯性通膨。

據統計處調查廠商按營收計算動向指數，批發業為64.7、零售業為56.4、餐飲業為41.5，顯示3月批發業及零售業營收將較上月增加，餐飲業營收將較上月減少。