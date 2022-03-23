快訊

羽球／「一哥」周天成驚傳確診 暫留英國痊癒後再回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節落點不同、天候不佳 零售、餐飲2月營收守平盤

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
統計處表示，雖然批發業、零售業及餐飲業均創同月新高，也維持正成長，但受到春節落點不同、北部天氣連日豪雨，年增均低於原先預測，零售及餐飲僅勉強守住平盤。圖／取自經濟部統計處
統計處表示，雖然批發業、零售業及餐飲業均創同月新高，也維持正成長，但受到春節落點不同、北部天氣連日豪雨，年增均低於原先預測，零售及餐飲僅勉強守住平盤。圖／取自經濟部統計處

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營收統計。統計處表示，雖然批發業、零售業及餐飲業均創同月新高，也維持正成長，但受到春節落點不同、北部天氣連日豪雨，年增均低於原先預測，零售及餐飲僅勉強守住平盤。

統計處預估3月營收，批發業預估為1.0兆元至1.1兆元，年增6.5%至9.5%；零售業預估為3,312億元至3,410億元，年增1.5%至4.5%；餐飲業預估為662億元至682億元，年增1.5%至4.5%。第1季營收預測，批發年增8.9%至9.9%；零售業年增2.8%至3.8%；餐飲業年增3.3%至4.2%。

批發業2月營收8,647億元，年增7.0%；零售業營收3,147億元，年增0.2%；餐飲業營收719億元，年增0.1%。

零售業及餐飲業2月勉強守住平盤，統計處副處長黃偉傑表示，2月批發業、零售業及餐飲業都低於預期。他解釋，批發、零售業低於預期是因在食品飲料及菸草業，減幅超過預期，原因是遇上春節落點不同，「去年春節在2月中旬，還有上旬備貨效應」，今年則在1月底就進入春節，讓春節備貨潮往前推到1月。

另外，今年北部出現連日豪雨，中央氣象局指，北部、東北部日照時數創70年來最少紀錄。黃偉傑說，頻繁下雨影響到民眾外出，讓零售業及餐飲業都大受打擊，包括原本可在假期大賺一波的便利商店、餐館業及飲料店業都受到影響。

值得一提，2月餐飲業中的黑馬為長期疲乏的外燴及團膳承包業，2月營收達18億元，年增11.7%，年增率為六年來新高。統計處表示，因為去年遇上疫情，開學日延宕一周，今年則是準時開學，讓學校供餐日數較多。

黃偉傑表示，若端看今年累計至2月表現，批發、零售及餐飲皆創歷史同期新高。是否象徵內需經濟已經回穩，他認為，隨著防疫管制措施可以逐漸放寬，再加上國外來台消費增加，有機會朝向更好的方向。

但他也提醒，通膨問題恐因為俄烏戰爭加劇，若通膨未影響到終端需求，那對於業者表現是有助益，但若因物價太高，導致民眾消費及廠商投資緊縮，那就會造成經濟衰退。但他認為，目前國際經濟成長力道猶存，不至於發生停滯性通膨。

據統計處調查廠商按營收計算動向指數，批發業為64.7、零售業為56.4、餐飲業為41.5，顯示3月批發業及零售業營收將較上月增加，餐飲業營收將較上月減少。

餐飲業 零售業 營收

延伸閱讀

批發、零售與餐飲營業額寫最強2月 第1季齊拚新高

國內物價飛漲？央行：升息有助抑制通膨預期心理

聯準會認證高通膨時代來臨 法人：實質資產行情俏

劉揚偉談通膨 政府控管是關鍵

相關新聞

春節落點不同、天候不佳 零售、餐飲2月營收守平盤

經濟部統計處今（23）日公布2月批發、零售及餐飲業營收統計。統計處表示，雖然批發業、零售業及餐飲業均創同月新高，也維持正...

對陸出口創高／台灣對陸出口亮眼卻難加入區域組織 擴大市場才是解藥

我國對兩岸貿易正熱，除了給台商與台灣經濟數據帶來正面效應外，長遠來看，透露出產業、區域過度集中的問題。政治大學經濟系兼任教授林祖嘉認為，「不能把雞蛋放同個籃子裡」。目前碰到最大的問題是，產業與區域皆過度集中。

對陸出口創高／去美化之下台廠撿到槍 這兩產業大爆發

台灣對中國大陸出口成長，最主要是半導體出口成長帶動。由於美中角力與新冠肺炎疫情環境，促成半導體供應鏈的轉變，一方面庫存水位比以往提升，各廠商備貨態度更為積極，即使已有長短料情形，整體需求也沒有明顯降溫，IC設計與製造業是大贏家。

對陸出口創高／兩岸關係冷吱吱、出口卻熱呼呼 4數字爆擊殘酷的經貿真相

去年台灣出口攀上高峰，其中對中國大陸及香港出口規模達到1,889億美元，也刷新歷史紀錄，占總出口42.3%，為歷年次高，遙遙領先其他地區，年增達24.8%。兩岸關係冷吱吱，出口卻熱呼呼，令人好奇對陸出口如此興旺？

工業、製造業2月生產指數連25紅 3月有望創新高

經濟部統計處今（23）日發布2月工業生產數為117.49，製造業生產指數為119.76，均創同月新高。兩指數年增均達到一...

家電首見一年漲兩輪 持續缺貨讓民眾傷荷包也得搶

去年底以來，餐飲、咖啡業接連掀起漲價潮後，漲價壓力近來蔓延到居家生活包括家具、家電接連喊漲，其中，家電首見一年兩漲，漲幅更高於以往，達到10至15%，民眾不僅面臨外食費用大增，就連居家生活壓力指數都爆表。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。