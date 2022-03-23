工業、製造業2月生產指數連25紅 3月有望創新高

經濟部統計處今（23）日發布2月工業生產數為117.49，製造業生產指數為119.76，均創同月新高。兩指數年增均達到一成，雙雙創連25紅。據統計處預估，3月雖然因為高比較基期導致年增率萎縮，但仍有機會創新高。

統計處預估，3月製造業生產指數為143.99至147.99，年增3.4%至6.2%；第1季製造業生產指數為134.63至135.97，年增7.2至8.3%。

對於3月預估年增率為一年來最低，統計處副處長黃偉傑解釋，去年同月年比較基期較高，今年維持正成長已相當不錯。若按預估的製造業生產指數分析，達低標143.99即創同月新高，達高標147.99就是歷年新高，認為3月表現仍讓人期待。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增17.14%，為推升製造業生產成長主要貢獻，主要是受惠於新興科技應用相關晶片需求強勁、半導體業者擴增產，以及大尺寸面板受惠工控、商用、醫療等產業需求活絡。電腦電子產品及光學製品業年增9.55%，主因為雲端資料服務需求暢旺。

至於傳統產業中，化學原材料業、基本金屬業及汽車及其零件業分別年減3.2%、1.9%及1.4%。黃偉傑說明，因今年春節與去年落點不同所產生的季節因素，加上1月為傳產淡季，部分廠商會選擇此時減產檢修。

汽車業則是因為晶片短缺及貨運塞港情況尚未解除。統計處強調，目前仍無法確認傳產生產動能是否步入衰退軌道，須再看3月表現。

對於俄烏戰爭是否會衝擊到國內製造業，黃偉傑說廠商並沒有反映戰爭影響，因為台灣對俄烏兩國出口比重都很低，但認為戰爭所衍生的通膨問題更加值得關注。

依據統計處調查，按產值計算之動向指數為56.3，預期3月生產指數將較2月增加。