Q2投資策略 投信建議掌握「BEST」 口訣

今年以來，市場陷入「危機模式」，股債市全面回檔、通膨預期升高帶動商品上漲、避險氣氛濃厚造成美元升值。然對於近期的俄烏危機，施羅德投信認為可能的結果會是市場反應逐漸鈍化，若戰事未再進一步擴大，利空對市場影響可望逐漸淡出。

俄烏衝突導致地緣政治危機，施羅德因此調高通膨預測並下修經濟成長預期；然而，施羅德投信表示市場仍有基本面支持，2022年經濟衰退機率仍低。事實上，危機就是轉機，今年全球將迎來三大轉機。

轉機一，通膨觸頂。透視推升通膨的三大原因，部分將有機會逐步緩和。第一是供應鏈，隨著全球解封、供應鏈逐漸回歸正常可因而緩解；第二為原物料價格，施羅德認為物價雖會維持高檔，但年增率實已下滑；第三是結構性通膨，在經濟成長持續下，結構性通膨會較預期持久，但可望於今年觸頂。

轉機二，全球解封。以歐美國家為主的全球解封態勢明確，而自疫情以來，歐美國家民眾累積大量超額儲蓄，估計美國及歐洲目前超額儲蓄都有約2兆美元規模；此外，美國就業人口數據持續回升，已經相當接近疫情前水準，就業市場強勁之下，消費需求復甦可期。施羅德預期，2022年全球經濟成長仍可達3.7％，仍高於疫情前平均約3％的水準，且動能將延續至2023年。再者，今明兩年企業獲利持續成長，也可望支撐股市未來反彈回升。

轉機三，漸進升息。預期貨幣政策決策者需重新審視戰爭對成長與通膨的衝擊，全球主要央行可能採取漸進式升息，較溫和的升息也有助於市場回穩。而經驗顯示，聯準會首次升息後往往會是另一波漲勢的開端。

展望第二季，施羅德投信指出地緣風險對股市中長期影響有限，從歷史經驗來看，地緣風險下若有拉回就是逢低買進時機；除此之外，美股指數近兩年來首度跌破200日線，可能意味著疫情後最佳買點浮現，恐慌指數也顯示未來一年正報酬機率高，建議以「BEST」投資策略佈局。

首先，核心部位以高收益債、多元債（Bond）為主。美國過去兩次升息期間，全球高收益債表現為債券最佳，累計報酬率逾30％，多元債則進可攻、退可守，過去兩次也分別有18.75％、24.95％的累計報酬率。此外，可適度納入能源／原物料部位（Energy）。相較於油價漲幅，能源股價值面相對低廉，預期有跟漲油價的空間。

第三，建議逢低布局永續股票（Sustainability）包含潔淨能源、減碳企業，永續股票值得長期持有，之前受到市場無差別賣壓而回檔，可留意拉回買進時點。第四，逢低布局多元趨勢股票（Trend），特別是具顛覆性技術的創新企業，以相關指數來看，這類股票過去兩年表現勝出大盤不少，但由於波動比較大，因此建議以多主題的方式掌握未來趨勢。