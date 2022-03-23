檢方搜興達電廠查303停電 國民黨團：讓台電基層心寒

為釐清303大停電責任歸屬，檢方昨大動作搜索、約談興達電廠職工，並以15萬元交保，引發政治聯想。國民黨團總召曾銘宗表示，檢方的作法不符慣例，或有嚇阻公務人員想法，但恐不利後續台電經營管理。

曾銘宗指出，台電跳電、停電事故頻傳，但過去卻從未聽聞有被以公共危險罪與妨害公用事業罪等刑事犯罪規格遭約談、交保，檢方此次做法非常突兀。

曾銘宗說，因為遭約談、交保的台電人員層級太低，檢方或許沒有政治考量，而只是想藉以督促台電基層更認真任事，但不符比例的做法，反可能對台電未來經營管理有重大負面影響，最後恐讓台電未蒙其利、先受其害。

曾銘宗認為，現今台灣跳、停電頻繁，主要肇因於上位能源政策出錯，要徹底改善國內供電不穩環境，應該回頭檢討整個政策缺失，但如今包含民進黨政府與檢方都集中心力在檢討、卸責台電基層員工，找錯對象，也無助解決當前能源問題。

國民黨立委蔣萬安上午受訪也表示，不管是5年前815大停電，或現在的303大停電，政府對外都說要全面檢討電網安全、全面更新，但每次都把責任推給基層，現在又傳法辦基層人員，讓台電基層員工感到心寒，但問題還是沒有解決。

蔣萬安說，民調顯示，達五成三民眾對政府解決停電、用電問題沒有信心，五成六民眾對於接下來夏天用電高峰，政府能否維持穩定供電也表示質疑，民進黨政府應回到問題本身，解決民眾對政府維持穩定供電的焦慮感與缺乏信心問題。