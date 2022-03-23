數位經濟白皮書挨批 公平會：已展開徵詢6月底完成彙整

針對公平會3月2日發布的「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，今（23）日遭多位經委會朝野立委抨擊，看起來只是一個內容充實的研究報告，關於社會大眾期待的執法方向寫得非常空洞。對此，公平會主委李鎂表示，白皮書發布後已開始徵詢各界意見，並展開座談會，預計6月底將完成彙整。

立法院經委會今邀請公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，會中多位立委相當關切數位經濟競爭政策白皮書內容，許多立委批評，該白皮書僅是彙整國際作法，像是研究報告，看不出公平會的立場與態度。也有多位立委建議，媒體議價議題各界都很關切，公平會態度應更積極。

對此，李鎂答詢指出，「數位經濟競爭政策白皮書」討論很多面向，也涵蓋修法議題，面對數位經濟時代，關於聯合行為的規範，由於目前的規範多限制在水平，未來將思考是否要把垂直聯合也納進，不排除也會修《公平法》，將垂直勾結行為納入第15條聯合行為的規範範疇，現行《公平法》的聯合行為只規範競爭同業之間水平的合意、勾結行為，未來考慮將上游供應商與下游廠商間垂直的合意、勾結行為也納入。

此外，立委們也關心，公平會未來會不會推動類似澳洲2021年年初通過的「新聞媒體與數位平台強制議價法」法案，跟進正研議針對Google、臉書等數位平台刊登有價值的新聞內容或節目應合理分潤給媒體。謝衣鳳質詢指出，若在沒有法律授權的前提下，新聞媒體怎麼集體去和數位平台議價，且國際間也都擔心數位平台力量大，個別媒體力量小的問題。

對此，李鎂表示，媒體議價的議題牽涉非常多面向，包含內容產業、著作權等，因此行政院設有跨部會小組並展開產業調查，就公平會立場，媒體業者若有意願與平台議價，會涉及聯合行為，公平會將協助處理有關聯合行為例外許可部分。

立委也追問，公平會是否曾與媒體業者溝通，李鎂答，媒體業者態度分歧，有些人認為要設專法，也有人認為業者應自己談，尚未凝聚共識。