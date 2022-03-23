對媒體議價態度消極立委開砲 公平會：媒體意見分歧

公平會三月初發布「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，不少立委今天關切數位平台與媒體議價議題，質疑公平會白皮書未明確表態，過度消極，因為目前媒體力量難以與強勢平台協商，詢問公平會如何處理？公平會主委李鎂表示，有找媒體詢問，但是媒體對訂定專法、成立基金或是各自協商意見分歧，目前由行政院跨部會處理中。立委批評，公平會應該要有明確的立場，不應都推給行政院跨部會。

立院經濟委員會今天邀請公平交易委員會業務報告，公平會三月初發布「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，針對14項數位競爭壟斷議題整理歸納，提出執法方向與立場。其中面對媒體與數位平台強制議價付費議題，提出以推動議價機制為首要目標， 也就是協助促進新聞媒體業者與數位平台協商，達成分潤目的的議價機制。

朝野立委都對白皮書內容不滿意，批評白皮書充斥「蒐集」、「釐清」、「檢討」，用字空洞，看不出公平會對數位經濟下重要議題的明確執法方向、立場與態度，「240頁只是內容充實的研究報告」。立委邱議瑩、謝衣鳯、 邱顯智、陳明文等人都關切數位平台經濟下的媒體議價權利。

邱議瑩表示，公平會花了一年時間完成白皮書初稿，但所有議題都表示要持續了解、持續釐清，沒有定見。以大家關切的媒體議價為例，結論只有提出推動議價是目標，做法到底是什麼？以台灣目前媒體力量與跨國平台是否有議價能力？公平會能否主動介入協商？

李鎂表示，數位經濟議題很多國際間還在發展中，甚至不斷有新的處理模式，因此白皮書針對短期與長期議題有不同意見。

至於媒體議價，李鎂說，涉及面向非常多，有人直接立法，但有國家從內容產業著作權角度處理，因此由行政院跨部會處理，公平會則是如果媒體有意願集體協商涉及聯合行為，可以適用豁免條款。

邱問公平會是否有找媒體來談？李鎂表示，有談過，但各界意願很分歧，有要立專法，有要設基金，有的要讓業者自己去談，各界意見未整合，公平會只能就業者聯合行為例外部分協助。邱議瑩批評公平會的說法「一直在尋求共識中打轉，有講跟沒講一樣」。

立委謝衣鳯則說，強勢跨國數位平台力量太大，媒體協議力量太小，如果沒有法令授權，如何與平台議價？其中數位平台演算法觸及率也會影響議價能力，公平會是否要求數位平台提供資料？

李鎂表示，媒體與數位平台某種程度也是合作關係，要談如何合作價金及合作條件，目前制度本來就可以進行；公平會目前正對大型數位平台有產業調查，但演算法進行非常複雜，如果因為演算法限制競爭，公平會才能要求業者提供演算法資料。

謝衣鳯批評這就意味公平會根本沒辦法處理，如果沒有法令授權，媒體沒有集體議價能力，只能任業者予取予求。公平會副主委陳志民回答，國際間對此議題也有不同做法，此案由行政院跨部會處理中，謝批評，公平會不能將問題都推給行政院，應該有自己的獨立執法態度。

立委邱顯智批評，媒體與數位平台分潤機制不在分潤，而是媒體是否削弱第四權監督力量，世界各國如歐盟、德國都非常強勢處理數位平台競爭壟斷問題，日本、韓國公平會相關單位主委也有明確態度，韓國主委甚至投書媒體公開表明立場，台灣看不到主委執法態度是什麼？令人失望。