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聯強宣布代理普羅森科技 拓展3D列印產業界應用

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

聯強國際（2347）日前宣布取得全球LCD 光固化3D列印市佔第三大品牌普羅森科技（Phrozen Technology）全產品總代理權，雙方將聯手拓展3D列印在各產業領域上的應用，也宣示了深耕台灣3D列印市場的決心。

自成立以來，普羅森科技不斷透過其獨有的LCD光固化技術，推出領先業界的高解析度3D列印機，並且有效降低使用門檻，讓初學者也能輕鬆印出媲美精湛手工藝的精巧模型。普羅森科技目前已成功擴展到美國、歐洲、日本、韓國、澳大利亞等市場，共銷售出超過40萬台3D列印機，市占台灣第一，全球第三。Phrozen 3D 列印機現被設計師、珠寶製造商、微型愛好者、工業工程師和牙醫產業等領域廣泛採用。以牙醫產業為例，使用普羅森科技的3D列印機所列印出的齒模，其細緻度除了不用多花時間檢測咬合外，無論多精細的齒模，都能在同個時間點產出，不僅明顯提高了工作效率，更降低了製作齒模的成本。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，「普羅森科技是業界公認光固化3D列印CP值最高的品牌，產業應用涵蓋相當廣泛，目前在工業製造、牙醫產業、珠寶業、模型製作上都是被認可的重要品牌。此次合作，將藉由聯強的全通路布局與整合銷售實力帶動3D列印的產業商機。」

普羅森科技執行長吳彝任表示：「聯強國際具備極為完善的營運管理平台(Management Service Platform)，藉由聯強國際的資訊串流整合與運籌服務不僅能有效協助普羅森擴大市場，更能進而協助海外市場的拓展經營。我們希望透過和聯強國際的合作，提供各個銷售通路更好的服務，進而讓所有3D列印愛好者能夠更輕鬆購入產品、享受3D列印的樂趣，帶給消費者更好的體驗。」

3D列印 聯強 牙醫

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