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俄烏戰火 台灣工具機公會籲同業配合政策、考慮風險

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今呼籲，希望同業應配合政府政策，同時也考慮營運上的風險。本報資料照
台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今呼籲，希望同業應配合政府政策，同時也考慮營運上的風險。本報資料照

全球前三大工具機集團友嘉集團總裁朱志洋昨天表示，俄烏戰爭開打後，考量社會觀感，集團即日起暫停對俄羅斯出貨。對此，台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今也呼籲，希望同業應配合政府政策，同時也考慮營運上的風險。

許文憲說，俄羅斯雖僅佔台灣工具機業約僅5%的營業額，但卻是成長中的市場，也是部分工具機業者積極拓展的市場之一，或許可以從土耳其等地轉運，但工會仍認為在國際情勢不穩下，業者仍應考慮自身的營運風險。

他也指出，對於精度高的五軸工具機，政府本就列為出口管制項目，出口得提出申請並獲經濟部國貿局同意，像是北韓就被列為禁止出口國家，外交部上個月25日曾宣布參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，因此產品若要直接銷往俄羅斯，應亦是受到管制的。

朱志洋昨天出席工商協進會舉辦的「未來產業發展之人才需求與政策設計」工商講座論壇，會後提及暫停對俄羅斯出貨一事。據了解，友嘉集團21日針對旗下各子公司發布內部通知，昨起暫時停止對俄羅斯出貨。

朱志洋昨天說，雖然歐洲地區對出口至俄羅斯沒有限制，但考量「目前情況不合適出貨」，因此要求包括德國、義大利及瑞士等歐洲子公司，暫停對俄羅斯出貨。

朱志洋認為，不能說產品與國防安全無關，就出貨給俄羅斯，許多事並非商業行為能解釋，考量社會觀感及相關風險，在這個節骨眼並不適合為了公司業績去冒險。目前，出口俄羅斯約占友嘉集團整體營收2%。

友嘉集團過去十多年來，靠著全球併購快速擴張事業版圖，除躋身全球前三大工具機集團，也是台灣工具機業年營收唯一突破500億元的集團。友嘉集團今年也正式啟動台灣、海外工具機事業整併計畫，將分別設立控股公司，目標2024年在台灣及海外掛牌上市。

俄羅斯 工具機 友嘉

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