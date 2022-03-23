阿原肥皂致力ESG 透過餘料新生讓店裝減碳

全球ESG浪潮來襲，從大企業到小商家節能減碳成為全民運動，以一塊台灣青草藥手作肥皂為起點的阿原工作室，自2005年創立以來，致力實踐失落的勞動力美學，將有溫度的工藝感動延續，品牌創立17年，今年阿原致力推動ESG，並在台南三井 OUTLET「MITSUI OUTLET PARK」專門店落實，將減碳環保的品牌精神融入店裝，門市三座牆腳的磚，就減碳 465.75 kgCO2e，等於救下37.8棵樟樹。

阿原進駐台南三井 OUTLET，依舊秉持一店一特色的訴求，融入台南府城的建築特色 「紅磚文化」，並以人文關懷、環境保育的品牌精神，打造「從北海到南瀛 、從餘料到新生」的文化磚牆。

阿原做法是，阿原位於新北石門的「北海明珠」建地工程，建材餘料清水磚，因為恰好與阿原台南三井店希望呈現的「府城紅磚文化」契合，「清水磚」屬於紅磚類，台南三井店裝前一 晚，從創辦人阿原、北海工班師傅、到照顧阿原農場的藥草師們，都下場搬磚，展現了阿原一直重視的勞動力美學。

在濕冷的北海山區，將一落一落的清水磚（紅磚）被搬上阿原貨車，當晚直達氣 候溫熱的南台灣。這些原本要廢棄的建材餘料，重新運用在新店的設計中，真正實現 「讓餘料重獲新生」、「企業永續 ESG 內涵」的品牌概念。

阿原工作室表示，根據內政部網站公布的「建築材料碳足跡資料系統建置之研究 」報告，經過計算，從北海明珠送至台南三井，共計450塊清水磚，一塊磚約2.3 Kg。不計省略了多少海外採購所造成的海運或空運運送消耗，光是清水磚原料的再利用，就能減少製作過程所產生的碳排放量465.75 kgCO2e，等於救下37.8棵樟樹。