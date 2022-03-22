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43%勞工贊成勞退自選投資 但願承擔風險比率偏低

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（22）日發布勞工退休金開放自行選擇投資標的調查結果，有43.4%勞工贊成開放自選，主因是「退休金屬於自己的，希望可以自選運用」、以及「可增加收益」；但在贊成自選投資勞工中，僅一成九是因為「具有投資理財觀念，願意承擔投資風險」。

去年有民眾在公共政策網路參與平台提案，於是勞動部在去（2021）年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以去年5月底參加「勞工退休金條例」退休金制度者，包含雇提或自提者作為受訪勞工，總計回收電話訪問有效樣本為5,068分。

勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨今日公布調查結果，顯示有15.9%的受調查勞工有自願提繳退休金，在複選情況下，理由以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7%最多，「可以強迫自己儲蓄」占10.3%，「享有節稅效果」僅占7%，「有政府保證收益」僅占5.7%。

調查顯示有84.1%的勞工沒有自願提繳退休金，沒有提繳的原因，以「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7%、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3%、「單純不想提繳」占24.1%。

至於勞工對開放自選投資的看法，謝倩蒨表示，有43.4%的勞工贊成開放自選投資，贊成的原因，在複選情況下，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2%最高，認為「開放自選可以增加收益」占21.3%、認為「我具有投資理財觀念，願意承擔投資風險」占19.3%。

另外，她表示，有37.6%勞工對開放自選投資沒有想法，不贊成者則占19%，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8%，認為「政府本應負責替勞工投資運用」6.7%，認為「政府沒有提供保證收益、需要自負盈虧」占6.2%等。

針對贊成開放自選投資的勞工進行調查，謝倩蒨說，調查顯示，選擇「由勞工自行在市場選擇標的」占48.7%，選擇「由政府提供投資組合」占40.4%。

此外，若調查贊成開放自選投資的勞工參加自選投資的意願，選擇「日後會參加自選投資」者占9.3%，「看自選投資標的內容後決定者」占72.9%，目前沒有想法占14.2%。簡言之，儘管有逾四成三勞工贊成自選，但其中多數人未必日後就會真的加入自選，還要看內容再做決定。

勞工退休金

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