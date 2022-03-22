張靜遭聲押後無保釋回 總統府：政治臆測大可不必
媒體人彭文正之辯護律師張靜被檢方聲押，後獲法院無保釋回，但他稱將繼續追查博士論文案。總統府今（22）日說明，據檢方新聞稿，張靜所涉案件與蔡總統博士學位相關案件毫無關聯，「政治臆測大可不必」。
關於媒體詢問張靜律師因涉妨害秘密等案件，遭台東地檢署聲請羈押，台東地方法院裁定無保釋回一事，總統府發言人張惇涵今日表示，總統府一貫的立場是尊重司法，不涉入司法個案。但總統府也期盼，相關單位在偵辦過程，應注重司法人權保障，以確保法治國家相關法律原則之落實。
張惇涵表示，根據台東地檢署對外發布之新聞稿，張靜律師所涉案件，與蔡總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。
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