104玩數據：今年史上大缺工 新鮮人薪資有望止跌回升

大學畢業生求職「薪」情如何？根據104人資學院去年底出版的《薪資福利調查報告》，去年企業提供大學新鮮人平均起薪3.1萬元，各職類以研發3.4萬元、工程施作3.38萬元、醫療專業技術3.34萬元最高，均以理工科系畢業生為主。比對2017年，企業提供大學新鮮人平均起薪五年合計成長5.9%。2017-2020年間每年上升，但2021年受疫情影響而停滯。2022年正逢史上最大缺工潮，新鮮人起薪有望止跌回升。

104玩數據引用104人資學院最近五年每年出版的《薪資福利調查報告》，共計調查超過3千家企業。

2021年受訪的1,010家企業，提供大學新鮮人平均起薪3.1萬。文法商居多且排前較前的職類為：經營管理及金融皆為3.23萬元、法務智財3.2萬元；排名墊後的是行政2.96萬元、物流/倉管2.92萬元、作業員(生產-直接員工)2.8萬元。

104玩數據指出，最近五年，企業提供大學新鮮人平均起薪從2017年的2.9萬元，增加到2021年的3.1萬元，五年增加5.9%。但平減同期消費者物價指數上漲約3.8%後，最近五年大學新鮮人實質起薪調漲僅2.1%，約合600元。

新鮮人的五年起薪增幅平減同期物價之後，在23個主要職類中，最抗跌的是保全6.4%、教育研究工作5.3%、工程施作4.3%。另有3個職類負成長，分別是醫療專業技術人員薪資負成長0.7%、設計類人員負成長0.2%、工程規劃負成長0.1%。

實質薪資上升或下降，和2017年起薪高低、以及5年來人才需求強弱相關。若起薪低、需求高，實質薪資相對抗跌。以保全為例，反映豪宅林立物業管理越來越受到重視；教育／研究工作則因線上教學須具備更多的技能，加上具備專業背景的研究人員稀缺；工程施作則因房市熱絡，具備建造、維修建築物的人才搶手。