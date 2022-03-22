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藥華藥與AOP仲裁糾紛 獲美聯邦麻州地方法院裁定

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）今（22）日發布重大訊息指出，美國聯邦麻州地方法院裁定出爐，判決結果與德國聯邦最高法院一致。累計迄今已有瑞士、奧地利、德國、美國，共四個國家均判決 : 藥華藥免賠AOP公司1.42億歐元，並撤銷專利移轉的限制。這場跨國訴訟，已逐漸平息落幕。

藥華醫藥表示，回顧這場台灣生技業罕見的國際訴訟案，藥華藥一開始在無預警的情況下，遭到訴訟對手在瑞士聲請限制專利移轉，並在歐洲各國點火興訟、影響視聽，甚至遭到變更交易方式。

不過，藥華藥對德國最高法院的獨立性、專業性始終抱持高度信心，因為連瑞士法院都明確點出「AOP連送達程序都屬非法」，凸顯原本仲裁賠償的不合理性。德國終審定讞勝訴確立後，奧地利與美國法院均予以高度尊重。整個訴訟過程中，公司最重要的專利從未遭到拍賣、或啟動拍賣程序。

藥華藥執行長林國鐘表示，感謝國際司法終還清白，但過程蒙受許多誤解，且訴訟拖延公司發展，所有股東均蒙受其害，其中泛公股持有11.43%。除感謝股東的大力支持，公司得以安然度過層層關卡，對於台灣生技業的國際空間遭受打壓，未來也希望主管機關能多給予協助。

董事長詹青柳則強調，本月剛攜手嘉義長庚紀念醫院，創立台灣首座骨髓增生性腫瘤治療及研究中心，顯示公司深耕台灣的決心。

此外，公司認為，藥華藥旗下治療血癌新藥Besremi（Ropeginterferon alfa-2b）獲得美國食品藥物管理局（FDA）藥證之後，又獲美國罕見疾病組織NORD®(National Organization for Rare Disorders)頒發「行業創新」獎，未來Besremi的實際上在美國的銷售成績，將是觀察重點。

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