「外交泡泡」破功 台北市電腦公會發聲明

針對經外交泡泡入境，一名外賓驚傳確診，台北市電腦公會今（22）日下午發出發六點聲明，說明相關防疫措施。

1. 電腦公會非常感謝國發會、外交部、經濟部及臺北市、桃園市及高雄市政府的支持本會申請「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」，希冀協助智慧城市相關產業能及時掌握國際商機。

2. 來臺與會的貴賓，必須簽署「2022Smart City Summit & Expo COVID-19 Code of Conduct聲明同意書」。包括在當地國已打滿2劑疫苗，滿14天。且同意檢附搭機前36小時的PCR檢測證明，及飛機抵臺後再接受PCR檢測。

3. 有關一位貝里斯貴賓確診已送醫院隔離，其餘7位貴賓已依規定於「防疫飯店」自主管理，今日並未前往展場。

4. 此次來台臺貴賓來自10個國家，在機場負責接機單位，考慮貴賓層級，有部分團員在機場採檢後，搭防疫計程車入住防疫飯店。有部分團員直接搭防疫計程車到飯店後，進行採檢。並無國際貴賓拒絕採檢的案例，希望透過媒體釐清讓民眾了解，避免對國際貴賓造成誤會。

5. 國際貴賓來臺，完全依據公會提報給中央疫情指揮中心的「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」辦理。全程安排參與特定地點、特定活動及與政府官員論壇活動，或特定廠商媒合交流。

6. 今天（3/22）上午智慧城市展開幕，計有20位國際貴賓與會。主辦單位於上午11:15-12:00，讓國際貴賓參觀展覽後，依照2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃，於12:30-13:30「閉館」進行全館清消作業，下午2:00開放國內專業人士進場參觀。