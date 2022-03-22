智慧城市展外賓確診 電腦公會：無國際貴賓拒絕採檢

2022智慧城市展今（22）日開展，不料，開展前傳出有外賓確診，台北市副市長黃珊珊表示，昨天知道有外賓在機場沒有進行採檢相當訝異，隨即要求聯合醫院派人前往旅館採檢；對此，台北市電腦公會指出，考量貴賓層級，部分團員是在機場採檢，部分團員則是搭乘防疫計程車到飯店後進行採檢，並無國際貴賓拒絕採檢的案例。

此次確診的外賓，據了解，是貝里斯市長華格納（Bernard Wagner）身邊的工作人員，由於該名人員確診，導致華格納市長一行8人一起遭到隔離，本次展覽確定全程無法參與。

台北市電腦公會傍晚發出聲明指出，此次邀請的外賓中，有一位來自貝里斯的貴賓確診，已送醫院隔離，其餘7位貴賓已依規定於「防疫飯店」自主管理，今日並未前往展場。

台北市電腦公會表示，此次來台貴賓總共來自10個國家，在機場負責接機單位，考慮貴賓層級，有部分團員在機場採檢後，搭防疫計程車入住防疫飯店，有部分團員直接搭防疫計程車到飯店後，進行採檢。並無國際貴賓拒絕採檢的案例，希望透過媒體釐清讓民眾了解，避免對國際貴賓造成誤會。

此次智慧城市展邀請外賓來台，完全依據公會提報給中央疫情指揮中心的「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」辦理，全程安排參與特定地點、特定活動及與政府官員論壇活動，或特定廠商媒合交流。

來台與會的貴賓，也必須簽署「2022Smart City Summit & Expo COVID-19 Code of Conduct聲明同意書」，包括在當地國已打滿2劑疫苗，滿14天，且同意檢附搭機前36小時的PCR檢測證明，及飛機抵台後再接受PCR檢測。

今天上午智慧城市展開幕，總計有20位國際貴賓與會，主辦單位於上午11:15-12:00，讓國際貴賓參觀展覽後，依照2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃，於12:30-13:30「閉館」進行全館清消作業，下午2:00開放國內專業人士進場參觀。

台北市電腦公會表示，非常感謝國發會、外交部、經濟部及臺北市、桃園市及高雄市政府的支持本會申請「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」，希冀協助智慧城市相關產業能及時掌握國際商機。