快訊

金針菇不用洗就能下鍋？網掀兩派論戰 飯店廚師來解答

蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

智慧城市展外賓確診 電腦公會：無國際貴賓拒絕採檢

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
2022智慧城市展今年首次在台北、高雄兩地舉辦聯展，台北場昨天舉行開幕典禮，主辦的台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（中）、台北市長柯文哲（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）、國發會主委龔明鑫（右一）、經濟部長吳美花（左一）都出席。記者曾吉松／攝影
2022智慧城市展今年首次在台北、高雄兩地舉辦聯展，台北場昨天舉行開幕典禮，主辦的台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（中）、台北市長柯文哲（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）、國發會主委龔明鑫（右一）、經濟部長吳美花（左一）都出席。記者曾吉松／攝影

2022智慧城市展今（22）日開展，不料，開展前傳出有外賓確診，台北市副市長黃珊珊表示，昨天知道有外賓在機場沒有進行採檢相當訝異，隨即要求聯合醫院派人前往旅館採檢；對此，台北市電腦公會指出，考量貴賓層級，部分團員是在機場採檢，部分團員則是搭乘防疫計程車到飯店後進行採檢，並無國際貴賓拒絕採檢的案例。

此次確診的外賓，據了解，是貝里斯市長華格納（Bernard Wagner）身邊的工作人員，由於該名人員確診，導致華格納市長一行8人一起遭到隔離，本次展覽確定全程無法參與。

台北市電腦公會傍晚發出聲明指出，此次邀請的外賓中，有一位來自貝里斯的貴賓確診，已送醫院隔離，其餘7位貴賓已依規定於「防疫飯店」自主管理，今日並未前往展場。

台北市電腦公會表示，此次來台貴賓總共來自10個國家，在機場負責接機單位，考慮貴賓層級，有部分團員在機場採檢後，搭防疫計程車入住防疫飯店，有部分團員直接搭防疫計程車到飯店後，進行採檢。並無國際貴賓拒絕採檢的案例，希望透過媒體釐清讓民眾了解，避免對國際貴賓造成誤會。

此次智慧城市展邀請外賓來台，完全依據公會提報給中央疫情指揮中心的「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」辦理，全程安排參與特定地點、特定活動及與政府官員論壇活動，或特定廠商媒合交流。

來台與會的貴賓，也必須簽署「2022Smart City Summit & Expo COVID-19 Code of Conduct聲明同意書」，包括在當地國已打滿2劑疫苗，滿14天，且同意檢附搭機前36小時的PCR檢測證明，及飛機抵台後再接受PCR檢測。

今天上午智慧城市展開幕，總計有20位國際貴賓與會，主辦單位於上午11:15-12:00，讓國際貴賓參觀展覽後，依照2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃，於12:30-13:30「閉館」進行全館清消作業，下午2:00開放國內專業人士進場參觀。

台北市電腦公會表示，非常感謝國發會、外交部、經濟部及臺北市、桃園市及高雄市政府的支持本會申請「2022智慧城市展商務人士短期入境防疫計畫細部規劃」，希冀協助智慧城市相關產業能及時掌握國際商機。

智慧城市 機場

延伸閱讀

智慧城市展貝里斯團員確診 9人匡列居家隔離

再獲AHA全球機場健康認證 桃機為後疫情時代做好準備

NBA／跟進飆分熱潮 活塞比伊砍10記三分轟51分寫新高

NBA／安比德、哈登合拿61分 76人苦戰險勝魔術

相關新聞

開放勞退金自選投資標的？勞部調查：逾4成勞工贊成

新制勞工退休金是否開放自選投資標的討論多時，勞動部遲未有明確結論。去年為回應公共政策網路參與平台提案，勞動部再啟動「勞工...

7家機構碳盤查20萬家企業 王美花：輔導增2機構

歐盟去年公布「碳邊境調整機制」，從2023年起開始試行、部分產業要求繳交碳排放量費用，進口企業也需申報碳排量。立委高虹安...

公務員調薪前退休 考績獎金怎麼算？銓敘部報你知

行政院去年核定，全體軍公教人員自111年1月1日起調薪4%。針對110年底退休的公務員，其當年度年終考績獎金是以調增前，...

開放萊豬、福食可入CPTPP？經長：有跟會員國非正式接觸

國民黨立委賴士葆今在立法院質詢經濟部長王美花，我國已宣布開放萊豬、核食（日本福島五縣食品）進口，何時可加入CPTPP（跨...

邱復生姪兒倒戈助邱于芸再掌權 台開能挺過下市危機？

台開經營權爭議持續延燒，由於邱復生、邱于芸父女經營理念不同，兩派僵持不下，今年以來還爆出台開接連跳票，旗下商場曾發不出員工薪水等財務危機。但上周四（17日），總裁邱復生姪兒邱志強擔任負責人的鴻生投資突然倒戈，撤換邱復生在內的3名法人董事，後在全體7名董事支持下，邱于芸成功奪回董座資格。

真的拖到三月底 蘇貞昌29日到立院專案報告303停電

因應303大停電，3月4日在立法院國民黨團倡議下，民進黨團與行政院長蘇貞昌同意3月底前到立法院專案報告303興達電廠事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。