今年底加入CPTPP？蘇貞昌：行政院會努力爭取

立委質詢我國申請加入CPTPP進度，詢問是否有機會今年底前入會。行政院長蘇貞昌今日表示，會努力推動，但沒有辦法說什麼時候會加入，這要尊重（CPTPP）會員國。

國民黨立委賴士葆今日於立法院院會質詢時問及，英國2021年2月提出CPTPP入會申請，日本估英國可能今年底、明年初就可加入，從開始申請到入會大約需兩年時間，台灣今年底前有無機會入會？。

蘇揆強調，行政院會努力爭取，這沒有辦法說什麼時候會加入，要尊重會員國，台灣已經在去年把申請表遞出。

經濟部長王美花答詢表示，對台灣來說要做好準備，說服各國讓台灣加入，這就是台灣的政治現實，沒辦法這樣講說年底就可以，這本來就是我方要努力爭取，不能說進度是零，但無法預估加入的時間。

王美花說明，行政院經貿談判辦公室也會與各會員國非正式接觸，我方已將正式文件送出，在我方申請送出時，各主要國家都說歡迎或支持台灣申請，會持續努力爭取會員國支持。