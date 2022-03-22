7家機構碳盤查20萬家企業 王美花：輔導增2機構

歐盟去年公布「碳邊境調整機制」，從2023年起開始試行、部分產業要求繳交碳排放量費用，進口企業也需申報碳排量。立委高虹安今天質詢時指出，碳盤查將是首當其衝的挑戰，經濟部是最大宗的主管機關，但除了相關平台點閱率只有3000人次，輔導更只有100場；此外，政院要做碳盤查，也只有7家查驗機構。經濟部長王美花回應碳盤查機構還有2家在輔導，也會投入更多政策工具提升能量。

高虹安表示，歐盟去年訂定碳邊境調整機制，企業2023年即將面對實際進口產品時，對歐盟就要準備申報碳排資訊，並在2026年實際被收取探關稅，市場也預估美國、日本會跟進。此外，國際大廠都簽了RE100，對綠電很要求。過去ESG是企業社會回饋自己去做，現在已經是實際要求做，國發會雖然對企業經濟成長有正面看待，但如果不好好正視碳中和、潔淨能源，經濟成長率會立刻下降。

她說，溫減法主管機關雖是環保署，但「碳盤查」碳排揭露是首當其衝的挑戰，溫減法14條中，經濟部是最大宗的主管機關，但相關平台點閱人次只有3000人次，輔導也只有100場、300人次。以金管會永續發展路徑圖來看，2027年要完成溫室氣體盤查，20萬家也要完成，但政院能做探盤查的能量，全台只有7家查驗機構。她質疑，有這麼多的產業界要做碳盤查，要如何提升檢驗能量？經濟部有何政策工具？

對此蘇貞昌說，2025淨零碳排已經是趨勢，去年8月主持永續會，就已責成經濟部、環保署，就碳會推動與業界溝通，實施的方式、細節，會進一步凝聚共識。王美花則表示，碳排查機構還在輔導兩家，對眾多中小企業想知道什麼叫「碳盤查、碳費」，不只工業局，中小企業也有很多教導和開發App。

不過，高虹安進一步質疑這些網站、App、平台，使用量只有3000人次？工作坊也只有100家工廠也接受輔導，是否有預計投入更多政策工具？王美花表示，確實是朝這方向增加，至於App量能還少，會進一步了解是不是知道怎麼用。高虹安提醒，經濟部要加一把勁。

高虹安進一步問，碳排成本正在飆漲，歐盟一噸107美元，但很多國家都在做前瞻技術佈局，比如氫能、碳捕捉等技術，工業局有推出科技專案補助計畫，但只有8家，補助範圍、規模也少。蘇貞昌說，這已經是在推動最重要的工作；王美花表示，技術還不到量產。永續發展委員會執行長龔明鑫龔明鑫，現在是還是示範性做法，碳捕捉、碳封存還沒到很純熟，現在以示範計畫推動，將擴大示範性的範圍。

高虹安最後問及綠電憑證，台積電包了99％，行政院是否有在盤點，企業有哪些綠能憑證的缺口？未來幾年需要幾張？她說，歐盟若2023年開始，最大衝擊就是鋼鐵、水泥，是否會有產業因為RE100被要求？

王美花表示，大的企業要出口歐盟，主要是鋼鐵業；中小企業也想買，針對不同規模，正在盤點如何協助，共通的問題是程序，比如一個電證有多戶、是否可以切割，另外，申請E化也會改善，針對中小企業，也已有成立輔導集團，讓他們給小案場結合。