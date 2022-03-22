CRIF示警：250家台灣中型集團獲利創高恐為短期榮景

台灣的250家中型集團2020年稅後純益合計943億元、年增24.8%，金額創下歷史單年新高；不過，營收合計1兆3,589億元、年減3.7%，金額為連續第二年衰退。CRIF中華徵信所今(22)日提醒，若營收遲遲無法回溫，獲利創高恐為短期榮景。

CRIF中華徵信所表示，中型集團包括三種情況：一、資產總額、合併營收，兩者同時在20億到50億元間，且資產排名在250名內；二、資產總額或合併營收之一，有一項低於50億元；三、資産總額及合併營收雖超過50億元，但是資產排名在300大集團之外。

按資產淨額排名，2020年中型集團排行前五名為：板信商銀、龍巖、嘉新水泥、康和證券、達麗建設。

CRIF中華徵信所表示，全球產業供應鏈要求供應商大型化的壓力，是近五年來中型集團成長所面臨的最大壓力，從2020年中型集團對中國大陸以及對東協地區的營運，無論從投資家數、營收總額、資產總額都呈現兩位數的衰退，即可看出。

雖然中型集團開始轉型升級工程，使得獲利成長，但就長期營運面觀察，最終還是要回到擴張全球市占率，以營收成長來帶動獲利增長。

CRIF中華徵信所發布2022年版台灣中型集團研究調查顯示，受到2020年全球爆發COVID-19疫情，250中型集團整體表現呈現「三進三退」，這也是中型集團轉型過渡期的訊號。

三進方面，包括：資產總額成長3.7％、稅後純益總額成長24.8％，金額942.92億元，創下歷史新高，純益率也同步創下6.94％新高。

三退包括，投資總家數衰退0.85％、營收總額衰退3.71％，及營收成長家數僅123家、營收成長家數衰退3.91％。

CRIF中華徵信所指出，2020年中型集團全球投資分子企業總家數為3,610家，較2019年的3,641家衰退0.85％，為連續兩年衰退，顯示受美中貿易戰及疫情影響，營收連續衰退，也直接影響中型集團的投資擴張能力，並在清理效益不張的投資事業下，投資家數下滑。

過去中型集團的特色就是成長性很高，2012年到2014年型集團無論投資總家數、資產總額、營收總額、稅後純益總額，及純益率都是同步成長的，但從2015年起，中型集團的投資家數成長、資產總額成長、營收總額成長和稅後純益成長就呈現分岐走勢、顯示中型集團營運成長出現瓶頸。