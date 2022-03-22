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不需配偶工作證明 雙親可同時申請育嬰留職停薪

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
申請育嬰留停不再需要配偶工作證明，夫妻均可「同時」申請育嬰留停津貼。 中央社
申請育嬰留停不再需要配偶工作證明，夫妻均可「同時」申請育嬰留停津貼。 中央社

北市勞動局近期接獲民眾諮詢，「申請育嬰留職停薪是否還需要提供配偶無就業事實證明？」勞動局長陳信瑜表示，自《性別工作平等法》今年1月18日公布施行修正法令後，刪除雙親應「分別」請領育嬰留停津貼相關條文，申請育嬰留停不再需要配偶工作證明，夫妻均可「同時」申請育嬰留停津貼。

凡申請育嬰留職停薪，且符合請領育嬰留職停薪津貼者，陳信瑜表示，可申請六個月育嬰留職停薪津貼補助（平均月投保薪資60％）外，自去年7月1日起，政府加發20％薪資補助，合計可達平均投保薪資的8成。

勞動局指出，此次《性別工作平等法》修法，除可使受僱者參與並陪伴子女成長外，也給予育兒的雙親更多的支持，以有效減緩家庭撫育子女所面臨的困境。

至於育嬰留職停薪的相關疑問與諮詢，勞動局表示，可打電話給勞動局就業安全科（1999分機7023）洽詢，以保障自己的權益；另外若對相關補助措施有其他疑義，則可至勞動部網站【https://reurl.cc/Q9Gq59】查詢，或致電（勞動部：02-89956866、勞保局：02-23961266），由專人提供服務。

陳信瑜補充說，北市勞動局為快速傳遞勞動法令知識，增進民眾及事業單位認識並重視《性別工作平法》議題，以及防制就業歧視，歷年來已將相關資訊編製成專刊，還有宣導摺頁，並放置在勞動局網站【https://bola.gov.taipei】/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區，歡迎事業單位與民眾上網參閱。

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