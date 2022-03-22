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通膨惡化 惠譽調降2022年全球經濟成長預測

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導
通膨壓力升高，波及外食日常消費。記者葉信菉／攝影 杜建重
通膨壓力升高，波及外食日常消費。記者葉信菉／攝影 杜建重

國際信評機構惠譽（Fitch）今（22）日發布報告，表示因為通膨加劇，下調全球經濟增長預期。惠譽指出，隨著通膨挑戰加劇、加上俄烏大戰危機，威脅全球能源供應，將2022年全球GDP成長預測下調0.7個百分點至3.5%。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，「缺席20年後，全球通膨再次捲土而來，感覺是通膨制度要改變的時刻。」

惠譽表示，俄羅斯供應全球10%的能源，其中包含17%的天然氣和12%的石油，天然氣和石油價格上漲，增加產業成本，並減少消費者的實際收入，如果俄羅斯供應突然停止，歐洲恐出現能源配給徹底短缺，因為能源更高價將是必然發生。

惠譽將2022年全球GDP增長預測下調0.7個百分點至3.5%，歐元區經濟增速預測下調1.5個百分點，至3.0%；美國增速預測下調0.2個百分點，至3.5%，此反映能源價格上漲的拖累，也反映美國升息步伐快於此前預測。

此外，惠譽還將2023年全球經濟成長預測下調0.2個百分點至2.8%。

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